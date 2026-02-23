Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) a descoperit un hormon interzis în Uniunea Europeană în mai multe transporturi de carne de vită adusă din Brazilia. Este vorba despre estradiol, o substanță care nu este permisă pentru creșterea animalelor în UE, potrivit agrointeligenta.

Conform sursei citate, au fost identificate șase loturi contaminate. Patru transporturi, care însumează peste 62 de tone de carne, au fost deja importate de două companii europene. O parte din această carne a fost distribuită și vândută. Alte două loturi, de aproximativ 25 de tone fiecare, au fost blocate de autoritățile olandeze înainte să ajungă pe piață.

Cazul a fost raportat la Comisia Europeană prin sistemul european de alertă pentru alimente. Companiile implicate au fost anunțate să oprească distribuția produselor. Situația reaprinde discuțiile despre acordul comercial dintre UE și Mercosur, fiindcă unii critici spun că produsele din afara UE nu respectă aceleași reguli stricte.

