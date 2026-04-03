Prima pagină » Actualitate » Cât costă un kilogram de carne de miel în piețele din Iași. Diferențele sunt mari între producătorii locali și supermarketuri

Carnea de miel reprezintă unul dintre produsele des achiziționate de clienți, în piață sau în supermarket, în preajma Paștelui. Pe piața ieșeană au apărut, deja, mieii de Paște. Însă, cât a ajuns să fie prețul per kilogram, acum, în aprilie 2026? Diferențele sunt mari între producătorii locali și supermarketuri, arată Ziarul de Iași.

Clienții pot achiziționa, deja, carne de miel din piețele românești, precum și din diverse supermarketuri. În retail prețurile urcă spre 68 de lei per kilogram, scrie sursa citată. Diferențele de preț între producători și supermarketuri sunt considerabile.

Cât costă carnea de miel?

De pildă, în Piața Alexandru din Iași, clienții se adună rând pe rând pentru a-și face cumpărăturile necesare pentru aceste zile. Desigur, aici găsesc și carnea de miel, produsul des consumat în perioada Sărbătorilor Pascale. În piața ieșeană, prețurile ariau între 35 și 42 de lei per kilogram.

„La noi e 40 de lei kilogramul. Prețul e mic, nu se amortizează cheltuielile cu creșterea animalelor. Ar trebui să fie măcar la 50 de lei kilogramul ca să se amortizeze, pentru că s-a scumpit tot. Anul trecut tot cu 40 de lei kilogramul am vândut. La export nu se merită, 18 lei kilogramul e bătaie de joc”, a spus Marchedan Vasile, crescător din Crucea, comuna Lungani.

Un alt fermier, de data aceasta din Vaslui, Marius Beligan, a spus că vinde carne de miel cu un preț de 40-43 de lei per kilogram.

„Mulți să știți că aproape de Paști cumpără. În medie clienții iau câte 2-3 kilograme, chiar și cinci. Mai rar sunt cei care cumpără un miel întreg”, a spus el.

Altfel, pe 2 aprilie, în Piața Tătărași, costița de oaie costa 40 de lei per kilogram, la o măcelărie. Prețuri mai mari se găsesc în supermarketuri, în schimb.

