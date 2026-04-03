Motivul real pentru care carnea de miel e atât de scumpă. Cât de sănătoasă este, de fapt, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a expus motivul real pentru care carnea de miel este atât de scumpă. A vorbit, desigur, despre cât de sănătos este acest tip de carne și ce beneficii aduce organismului. Vezi mai jos, în articol, informațiile.

Paștele se apropie cu pași repezi, iar mulți cetățeni se pregătesc, deja, de această sărbătoare. Listele cu preparatele gustoase sunt pregătite, iar în anumite magazine poate fi observat un real „furnicar”. Carnea de miel se află printre alimentele des achiziționate și consumate de cetățeni, în perioada Sărbătorilor Pascale. Acest aliment a ajuns să fie mai scump decât vita și curcanul. Prețurile sunt între 60 și 80 de lei per kilogram.

Motivul real pentru care carnea de miel este atât de scumpă

Însă, care ar fi motivul pentru care un kilogram de carne de miel se vinde la un preț ridicat? Spre deosebire de pui sau porc, care sunt disponibile constant, carnea de miel are un vârf de cerere uriaș într-o perioadă foarte scurtă. Și anume, în perioada Paștelui. Când toată lumea vrea să cumpere același produs în aceeași săptămână, prețul crește natural.

România este un mare exportator de ovine, în special către țările arabe. Dacă prețul oferit la export este mai bun decât cel de pe piața internă, marfa pleacă peste hotare, iar puțină carne rămasă în țară devine mai scumpă din cauza ofertei scăzute.

Totodată, există o criză reală de personal în sectorul zootehnic. Meseria de cioban este tot mai puțin căutată, iar fermierii trebuie să ofere salarii mai mari pentru a reține angajații, ceea ce mărește costul de întreținere al fiecărei ovine.

Carnea de miel este considerată curată și nutritivă

De altfel, medicul nutriționist Mihaela Bilic spune despre carnea de miel că reprezintă o alegere sănătoasă, însă cu câteva condiții importante. Carnea aceasta este considerată una dintre cele mai curate și nutritive opțiuni. Este o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, vitamine din complexul B (în special B12) și minerale precum zincul și fierul.

Conform expertizei sale, carnea de miel prezintă avantaje clare, dar și câteva aspecte la care trebuie să fim atenți:

a) Carne „bio” prin definiție: Dr. Bilic menționează des că oaia este un animal care nu acceptă orice fel de hrană și nu poate fi crescută intensiv la scară industrială precum puiul sau porcul. Majoritatea mieilor cresc pe pășuni, ceea ce face ca acea carne să fie mult mai naturală.

b) Conținutul de Fier: Este o sursă remarcabilă de fier hem (ușor de absorbit de către organism), fiind recomandată în special persoanelor care suferă de anemie.

c) Acidul Linoleic Conjugat (CLA): Dr. Bilic subliniază că mielul conține acest acid gras care ajută la arderea grăsimilor și are proprietăți anticancerigene, fiind mai prezent în animalele care pasc iarba verde.

d) Digerabilitatea: Deși este nutritivă, ea avertizează că este o carne bogată în purine și grăsimi saturate, ceea ce o poate face greu de digerat pentru persoanele cu probleme hepatice, pancreatice sau gută.

