La Goerlitz continuă căutările româncelor prinse sub dărâmăturile imobilului spulberat de explozie. Primarul Ursu cere media răbdare și respect

La Goerlitz continuă căutările româncelor prinse sub dărâmăturile imobilului spulberat de explozie. Primarul din Goerlitz (Germania), Octavian Ursu, a transmis, marți, că echipajele specializate pentru situații de urgență gestionează situația la fața locului tragediei. Se fac toate eforturile pentru salvarea persoanelor care s-ar putea afla sub dărâmături, inclusiv două românce, anunță edilul.

Luni după-amiază, în centrul vechi al orașului Görlitz, situat în estul landului german Saxonia, a explodat o clădire cu apartamente de vacanță. Trei persoane, două femei (25 și 26 de ani din România) și un bărbat (48 de ani cu cetățenie germano-bulgară), sunt încă date dispărute, relatează publicația BILD.

Căutarea victimelor, misiune contra-cronometru

În dialog cu reprezentanții MAE, primarul din localitatea Goerlitz, Octavian Ursu, a transmis că echipajele specializate pentru situații de urgență gestionează situația la fața locului și fac toate eforturile pentru salvarea persoanelor care s-ar putea afla sub dărâmături, în urma exploziei produse.

Octavian Ursu: „Rog media să aibă răbdare și respect”

Potrivit autorităților, o acumulare de gaz ar fi putut fi cauza prăbușirea clădirii. De la momentul exploziei, echipele de salvare încearcă să ajungă la persoanele care ar putea fi îngropate sub dărâmături.

„Sunt în legătură cu Ambasada României din Berlin și cu Ministerul de Externe din București pentru a coordona tot ce este necesar pentru cetățenii români afectați de această situație. Rog media din România să aibă răbdare și respect în aceste momente grele pentru concetățenii noștri”, este mesajul primarului Octavian Ursu.

