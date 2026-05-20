Șeful NATO laudă contribuția piloților români la apărarea spațiului aerian al Alianței. Ce spune acesta despre rolul României
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a lăudat miercuri, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai Alianței de la Helsingborg, Suedia, contribuțiile Forțelor Aeriene ale României în consolidarea apărării pe flancul estic. Vorbele de laudă vin după ce un avion F-16 românesc a doborât marți o dronă ucraineană deasupra Estoniei.

Marți, un pilot român care se afla într-un zbor de antrenament a interceptat o dronă ucraineană care zbura în spațiul aerian al Estoniei, pe care a distrus-o folosind o rachetă aer-aer. Aeronava românească F-16 face parte din detașamentul dislocat în Lituania pentru misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică.

„Chiar ieri, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în zona baltică, avioane F-16 românești au doborât o dronă deasupra Estoniei. Era o dronă ucraineană, dar nu ar fi fost acolo dacă nu ar fi fost agresiunea Rusiei. Cheia este că apărarea aeriană a NATO a fost din nou eficientă și vom continua să ne îmbunătățim capacitatea de a face față oricărei amenințări la adresa teritoriului nostru sau a poporului nostru”, a spus Mark Rutte în marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO.

