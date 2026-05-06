Cât costă un kilogram de cireșe românești într-o piață din Oradea. Au fost înregistrate pierderi de producție și de 60% în urma valului de frig

Cireșele românești au apărut în mai multe piețe din România, iar prețurile afișate la tarabe îi îndeamnă pe clienți să cumpere mai puțin. În Oradea, în Piața Cetate, de exemplu, consumatorii au posibilitatea de a le achiziționa direct de la agricultori.

Luna mai vine cu cireșe românești pentru clienții români. Fructul a ajuns să fie comercializat în mai multe piețe din țară. În Oradea, în Piața Cetate, de exemplu, clienții pot achiziționa cireșe la prețul de 80 de lei per kilogram. Cele de import au un preț mai mare. Cireșele provin de la o agricultoare din comuna Halmeu, Satu Mare.

Prețul afișat la taraba din piață îi îndeamnă pe clienți să cumpere mai puțin. Orădenii achiziționează „de gust”, între un sfert și jumătate de kilogram. Cireșele de import se vând și cu 100 de lei per kilogram.

„Am cules câteva kilograme din 10 cireși. Sunt puține și mici, dar măcar au gust. În depozite am înțeles că se vând cu 100 de lei kilogramul, aduse din import. N-am de ce să țin de preț numai ca să rămân cu ele”, a declarat Maria pentru Bihoreanul.

În a doua jumătate a lunii mai vor apărea și cireșele de Bihor. Apariția lor pe tarabe depinde și de condițiile meteorologice.

„Depinde cât va fi de cald zilele următoare. Eu zic că în două săptămâni vor apărea în piețe și cireșele din Bihor. Anul ăsta vor fi cireșe, după ce anul trecut n-au fost deloc. Dacă acum merg cu 80 de lei pe kilogram, probabil când vor apărea cele din Bihor se vor da cu 50 de lei pe kilogram.

La noi au scăpat doar cireșii și prunii. Alți pomi au fost afectați. În Sălard, de 1 Mai, peste noapte, aerul rece a coborât peste zonele mai joase, unde a înghețat, că s-a ajuns și la minus 4–5 grade”, a spus Béres Tibor, pomicultor din Sântimreu.

Frigul a afectat livezile și viile

Mai multe culturi din zonele montane și colinare au fost afectate de valul de frig de la începutul lunii mai 2026. Au fost înregistrate pierderi de producție și de 60%.

„Frigul a lovit cel mai puternic în noaptea de 30 aprilie spre 1 mai, îndeosebi în zonele de deal și munte. Temperaturile scăzute au afectat livezile și viile. Spre deosebire de alte părți ale țării, la noi, rapița, care este acum înflorită, a scăpat de îngheț.

Conform sesizărilor primite, au fost afectați caișii și piersicii, îndeosebi soiurile timpurii, și mai puțin merii. În momentul de față au loc verificările în teren, pe baza cărora se va face centralizarea pagubelor”, a precizat Mariu Ștefan, directorul adjunct al Direcției pentru Agricultură Județene Bihor.

