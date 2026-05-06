Prima pagină » Actualitate » Avocatul Piperea îl contrazice pe Nicușor Dan și explică de ce programul SAFE riscă să intre în blocaj după demiterea Guvernului

Avocatul Piperea îl contrazice pe Nicușor Dan și explică de ce programul SAFE riscă să intre în blocaj după demiterea Guvernului

Avocatul Piperea îl contrazice pe Nicușor Dan și explică de ce programul SAFE riscă să intre în blocaj după demiterea Guvernului
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Programul SAFE, prin care România ar urma să primească 16,6 miliarde de euro pentru investiții de apărare, ar putea intra în blocaj după căderea Guvernului, cel puțin asta susține europarlamentarul Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea explică de ce programul SAFE riscă să intre în blocaj după demiterea guvernului

Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a transmis că nu există consens politic și social asupra SAFE și, potrivit acestuia, implementarea acestui program ar depinde de instalearea noului Guvern, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a picat prin moțiunea de cenzură.

”Dan, președinte încă în funcție al României, a zis ieri, la câteva ore după demiterea de către Parlament a guvernului, că există consens asupra SAFE și că drumul României este stabilit, arătând spre stânga (cu gestul tipic al unui om care comunică prin semne).
Afirmația este inexactă, ca să nu zic falsă.
SAFE nu este nici în consens politic și social, nici sigur că va fi efectiv”, a scris Piperea.

Gheorghe Piperea a punctat că guvernul interimar nu mai poate propune Legea de aprobare/ratificare în Parlament, iar, fără aceasta, acordul nu produce efecte complete și banii nu pot fi trași efectiv. Mai departe, Piperea a explicat ce ordonanțe nu poate adopta guvernul demis.

Acum, un guvern demis (interimar) nu mai poate propune o asemenea lege.
Conform art. 110 din Constituție, Guvernul al cărui mandat a încetat „îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice” până la depunerea jurământului noului Guvern (maximum 45 de zile).
În această perioadă de interimat, competențele sunt strict limitate, conform Codului Administrativ și practicii constituționale. Guvernul demis:
• Nu poate adopta ordonanțe de urgență.
• Nu poate adopta ordonanțe simple.
• Nu poate iniția proiecte de lege (inclusiv legi de ratificare a acordurilor internaționale).
• Nu poate emite decât hotărâri de Guvern cu caracter individual sau acte normative secundare pentru gestionarea curentă.
Propunerea legii de aprobare a acordului SAFE este o inițiativă legislativă nouă, iar nu un act de administrare curentă, deci guvernul interimar nu o mai poate depune în Parlament.
Chiar dacă, teoretic, acordul ar putea fi semnat de Ministrul Finanțelor, legea de ratificare va trebui să aștepte un nou Guvern care să o inițieze.
Termenul critic pentru contracte este 30 mai 2026, deci există presiune de timp”, a mai scris Gheorghe Piperea.

Guvernul a desecretrizat memorandumul SAFE de 16,7 miliarde € dintre România și Comisia Europeană

Guvernul Bolojan a desecretrizat chiar în timpul moțiunii de cenzură memorandumul SAFE de 16,7 miliarde € dintre România și Comisia Europeană. Inițial, memorandumul fusese aprobat la secret. Sursele Gândul au dezvăluit că Guvernul României introdusese la secția confidențiale programul SAFE. Este vorba despre controversatul acord de împrumut în valoare de 16,7 miliarde de euro, din care doar o mică parte din armamentul comandat va fi produs în țară.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anulează recepția de Ziua Europei, după demiterea lui Bolojan. Care este explicația
11:33
Nicușor Dan anulează recepția de Ziua Europei, după demiterea lui Bolojan. Care este explicația
ACTUALITATE MAE, atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Belgia
10:59
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Belgia
Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare – SURSE
10:59
Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare – SURSE
ECONOMIE Cât costă un kilogram de cireșe românești într-o piață din Oradea. Au fost înregistrate pierderi de producție și de 60% în urma valului de frig
10:39
Cât costă un kilogram de cireșe românești într-o piață din Oradea. Au fost înregistrate pierderi de producție și de 60% în urma valului de frig
FLASH NEWS Cum se face managementul la Salubris Iași. Directorul Cătălin Neculau admite erori de raportare după ce a fost prins cu cifre „umflate”
10:22
Cum se face managementul la Salubris Iași. Directorul Cătălin Neculau admite erori de raportare după ce a fost prins cu cifre „umflate”
EXTERNE Marco Rubio, la Vatican. Secretarul de Stat al SUA insistă că vizita nu are drept scop împăcarea lui Donald Trump cu Papa Leon al XIV-lea
10:19
Marco Rubio, la Vatican. Secretarul de Stat al SUA insistă că vizita nu are drept scop împăcarea lui Donald Trump cu Papa Leon al XIV-lea
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada i-a adus în prima linie a războiului Iran-SUA
Cancan.ro
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
„Trage în arcaș, nu în săgeată”. Cum vânează Ucraina rachetele balistice rusești
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Ce se întâmplă doctore
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce cicatricele nu dispar niciodată?
FLASH NEWS Un fost curier FedEx, condamnat la moarte, după ce recunoscut că a răpit și ucis o fetiță de 7 ani căreia îi livra un cadou de Crăciun
11:14
Un fost curier FedEx, condamnat la moarte, după ce recunoscut că a răpit și ucis o fetiță de 7 ani căreia îi livra un cadou de Crăciun
VIDEO Ion Cristoiu: Sinistra Coaliție care a anulat alegerile și-a dat obștescul sfârșit!
11:12
Ion Cristoiu: Sinistra Coaliție care a anulat alegerile și-a dat obștescul sfârșit!
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Toni Petrea, fostul antrenor al campioanei, este invitatul zilei
11:04
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Toni Petrea, fostul antrenor al campioanei, este invitatul zilei
COMUNICAT Ce tipuri de erori pot fi corectate în perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului
11:01
Ce tipuri de erori pot fi corectate în perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului
Gândul de Vreme Temperaturi de vară, dar și averse, vânt și descărcări electrice. Care sunt zonele vizate. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:47
Temperaturi de vară, dar și averse, vânt și descărcări electrice. Care sunt zonele vizate. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
EVENIMENT Generația Steaua ’86, sărbătorită în Parlament. Imagini de colecție cu câştigătorii Cupei Campionilor Europeni, la 40 de ani de la Sevilla
10:38
Generația Steaua ’86, sărbătorită în Parlament. Imagini de colecție cu câştigătorii Cupei Campionilor Europeni, la 40 de ani de la Sevilla

Cele mai noi

Trimite acest link pe