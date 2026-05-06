Avocatul Piperea îl contrazice pe Nicușor Dan și explică de ce programul SAFE riscă să intre în blocaj după demiterea Guvernului

Programul SAFE, prin care România ar urma să primească 16,6 miliarde de euro pentru investiții de apărare, ar putea intra în blocaj după căderea Guvernului, cel puțin asta susține europarlamentarul Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea explică de ce programul SAFE riscă să intre în blocaj după demiterea guvernului

Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a transmis că nu există consens politic și social asupra SAFE și, potrivit acestuia, implementarea acestui program ar depinde de instalearea noului Guvern, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a picat prin moțiunea de cenzură.

”Dan, președinte încă în funcție al României, a zis ieri, la câteva ore după demiterea de către Parlament a guvernului, că există consens asupra SAFE și că drumul României este stabilit, arătând spre stânga (cu gestul tipic al unui om care comunică prin semne).

Afirmația este inexactă, ca să nu zic falsă.

SAFE nu este nici în consens politic și social, nici sigur că va fi efectiv”, a scris Piperea.

Gheorghe Piperea a punctat că guvernul interimar nu mai poate propune Legea de aprobare/ratificare în Parlament, iar, fără aceasta, acordul nu produce efecte complete și banii nu pot fi trași efectiv. Mai departe, Piperea a explicat ce ordonanțe nu poate adopta guvernul demis.

”Acum, un guvern demis (interimar) nu mai poate propune o asemenea lege.

Conform art. 110 din Constituție, Guvernul al cărui mandat a încetat „îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice” până la depunerea jurământului noului Guvern (maximum 45 de zile).

În această perioadă de interimat, competențele sunt strict limitate, conform Codului Administrativ și practicii constituționale. Guvernul demis:

• Nu poate adopta ordonanțe de urgență.

• Nu poate adopta ordonanțe simple.

• Nu poate iniția proiecte de lege (inclusiv legi de ratificare a acordurilor internaționale).

• Nu poate emite decât hotărâri de Guvern cu caracter individual sau acte normative secundare pentru gestionarea curentă.

Propunerea legii de aprobare a acordului SAFE este o inițiativă legislativă nouă, iar nu un act de administrare curentă, deci guvernul interimar nu o mai poate depune în Parlament.

Chiar dacă, teoretic, acordul ar putea fi semnat de Ministrul Finanțelor, legea de ratificare va trebui să aștepte un nou Guvern care să o inițieze.

Termenul critic pentru contracte este 30 mai 2026, deci există presiune de timp”, a mai scris Gheorghe Piperea.

Guvernul a desecretrizat memorandumul SAFE de 16,7 miliarde € dintre România și Comisia Europeană

Guvernul Bolojan a desecretrizat chiar în timpul moțiunii de cenzură memorandumul SAFE de 16,7 miliarde € dintre România și Comisia Europeană. Inițial, memorandumul fusese aprobat la secret. Sursele Gândul au dezvăluit că Guvernul României introdusese la secția confidențiale programul SAFE. Este vorba despre controversatul acord de împrumut în valoare de 16,7 miliarde de euro, din care doar o mică parte din armamentul comandat va fi produs în țară.

