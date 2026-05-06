Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare – SURSE

Miercuri vor începe consultările informale dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor care au fost la guvernare, transmit sursele Gândul.

La doar o zi după moțiunea de cenzură care a doborât Guvernul Bolojan, liderii partidelor care au fost la guvernare până la moțiunea de cenzură vor veni rând pe rând să discute cu președintele României și să îi transmită acestuia ce au decis în propriile formațiuni. Este vorba despre Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), dar și Kelemen Hunor (UDMR). Discuțiile vor fi despre cum ar putea să arate o nouă guvernare.

Nicușor Dan anunțase, marți, în prima declarație de după căderea Guvernului Bolojan, că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări formale până în momentul în care nu se va contura o oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier.

De asemenea, el a exclus varianta unui Guvern din care să facă parte AUR, precum și alegerile anticipate

AUTORUL RECOMANDĂ:

Bolojan, mesaj de „adio” pentru români, după 10 luni de mandat: „Vă mulțumesc pentru că ați suportat neajunsurile”

PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună