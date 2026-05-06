Cum se face managementul la Salubris Iași. Directorul Cătălin Neculau admite erori de raportare după ce a fost prins cu cifre „umflate”

O analiză a raportului de performanță pentru Trimestrul I 2026 pune în evidență o situație bizară la vârful unei importante societăți din subordinea Consiliului Local Iași, scrie Ziarul de Iași. Cu toate că indicatorii de performanță sunt departe de țintele asumate, managemntul societății Salubris SA Iași a raportat un success de peste 80%, prin calculi care sfidează matematica.

Având un salariu lunar de peste 5.000 de euro plătit din banii ieșenilor, rigurozitatea întocmirii rapoartelor de mandate ar trebui să fie o prioritate pentru șeful societății Salubris și nu o sursă de erori de înmulțire care să ajute la păstrarea indicatorilor de performanță în limitele ce asigură continuitatea în funcție.

Miza este și una foarte mare. În primele trei luni ale anului 2026 Salubris SA a raportat venituri totale de circa 53 de milioane de lei și un profit brut de 8,7 milioane de lei. Chiar și așa, managementul a reușit performanța de raporta eficiența de 1,50% (marja profitului), o cifră pe care directorul a încercat să o „repare” invocând o realizare fictivă de 150%.

