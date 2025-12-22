Prima pagină » Actualitate » Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem

Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem

Cât de tare afectează sănătatea oaselor băuturile consumate de Crăciun

Pe măsură ce sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie, băuturile de sărbători precum ciocolata caldă, vinul fiert, cidrul condimentat sau latte-urile aromate devin o tradiție pentru milioane de oameni.

Deși aceste băuturi sunt asociate cu atmosfera festivă, specialiștii avertizează că un consum ridicat de zahăr poate avea efecte negative asupra sănătății oaselor, anunță Healthline.com.

Excesul de zahăr, risc pentru sănătate

Nutriționiștii atrag atenția că excesul de zahăr din băuturile de sărbători poate contribui la pierderea calciului din organism.

Kezia Joy, nutriționist dietetician și consilier medical, explică faptul că un aport crescut de zahăr determină eliminarea calciului prin urină, reducând astfel resursele necesare pentru menținerea densității osoase. În timp, acest proces poate crește riscul de osteoporoză și fracturi.

Totodată, fluctuațiile frecvente ale glicemiei pot afecta funcționarea vitaminei D, esențială pentru absorbția calciului. Deși cercetările sunt încă limitate, studiile recente sugerează o legătură între nivelurile ridicate de zahăr din sânge și deficitul de vitamina D.

Hannah Anderson, dietetician autorizat, subliniază că fiecare băutură are un impact diferit asupra sănătății oaselor. Ciocolata caldă preparată cu lapte oferă calciu, dar variantele din comerț pot conține între 20 și 30 de grame de zahăr per porție.

În schimb, vinul fiert și cidrul conțin alcool, care poate inhiba absorbția calciului, iar băuturile de tip latte aromat pot ajunge la peste 50 de grame de zahăr per porție, cu beneficii nutriționale minime.

Recomandările specialiștilor. Ce să bem de sărbători

Specialiștii recomandă consumul moderat și alegerea unor alternative mai sănătoase.

De exemplu, ciocolata caldă poate fi preparată din cacao neîndulcită, lapte degresat și cantități mici de îndulcitori naturali.

Țineți cont și că laptele vegetal fortificat neîndulcit, ceaiurile din mere și condimente sau băuturile cu adaos de proteine și colagen pot oferi savoarea sezonului fără riscuri pentru sănătatea oaselor.

Reducerea zahărului și alegerea ingredientelor bogate în proteine și minerale ajută la menținerea echilibrului nutrițional și la protejarea sistemului osos pe termen lung.

Pasta de avocado se poate prepara foarte ușor, în doar cinci minute și cu maximum șase ingrediente. Care este cea mai simplă rețetă

Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii

Cele mai noi