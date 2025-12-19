Pasta de avocado se poate prepara foarte ușor, în doar cinci minute și cu maximum șase ingrediente. Care este cea mai simplă rețetă

Cea mai simplă rețetă de pastă de avocado se prepară în maximum 5 minute și este nevoie de doar 6 ingrediente. Cea mai simplă rețetă este foarte sănătoasă, fructul de avocado fiind unul bogat în grăsimi monosaturate sănătoase, vitaminele K, E și C și minerale.

Avocado, un fruct originar din Mexic și America Centrală, cultivat în numeroase soiuri și în regiuni, este folosit de cele mai multe ori în salate, guacamole, băuturi de tip shake și deserturi. El ajută la sănătatea cardiovasculară, la digestie, menținerea greutății și oferă sațietate, potrivit bzi.ro.

Cea mai ușoară rețetă de pastă de avocado

Pentru a prepara o pastă de avocado delicioasă, ai nevoie de doar 6 ingrediente:

avocado (2 bucăți); căței de usturoi de mărime medie (3 bucăți); o lingură de zeamă de lămâie; o linguriță de ulei de măsline; o jumătate de linguriță de sare praf de piper.

Mod de preparare:

Pentru început, se curăță cele două fructe de avocado și apoi se taie pe jumătate, iar pulpa se scoate din coajă cu ajutorul unei linguri. Pulpa de avocado se pune în bolul unui blander, iar peste ea se taie usturoiul în feliuțe subțiri.

Peste pulpa de avocado și usturoi se adaugă zeama de lămâie și uleiul de măsline. După ce au fost adăugate toate ingredientele, se pasează cu ajutorul blanderului până se obține o pastă fină. Abia la final se condimentează cu sare și piper, în funcție de preferințele consumatorului.

Pasta de avocado se consumă, după preferințe, pe pâine sau în combinație cu alte alimente și se poate păstra fără probleme la frigider.

Beneficiile fructului de avocado

Avocado este încadrat în categoria superalimentelor și este frecvent recomandat în alimentația echilibrată datorită valorii sale nutritive ridicate și a aportului caloric relativ scăzut. Totodată, acesta este folosit în dietele de slăbire pentru că induce rapid senzația de sațietate, iar consumul regulat este asociat cu reducerea grăsimii din zona abdominală

Acest fruct este utilizat atât în domeniul alimentar, cât și în industria cosmetică, datorită efectelor sale hidratante, fiind o sursă importantă de proteine, grăsimi benefice, magneziu, fier, folați, luteină, calciu, potasiu, fosfor și numeroase vitamine. Conține vitaminele A, B, C, E și K, ceea ce îi conferă multiple efecte pozitive asupra sănătății.

Are și o acțiune antioxidantă, sprijină funcționarea ficatului, îmbunătățește sănătatea ochilor și susține digestia. Grăsimile mononesaturate din compoziția sa contribuie la menținerea sănătății inimii, la controlul glicemiei și la îmbunătățirea sensibilității la insulină.

Consumul regulat de avocado ajută la reducerea colesterolului, la subțierea sângelui și la prevenirea formării cheagurilor, precum și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. În acest fel, riscul de afecțiuni cardiovasculare, inclusiv infarctul, este diminuat.

De asemenea, fructul întărește sistemul imunitar, ajutând la prevenirea răcelilor și a infecțiilor, și prezintă proprietăți antibacteriene, având un rol în reducerea riscului anumitor tipuri de cancer. Datorită conținutului ridicat de fibre, acest fruct sprijină tranzitul intestinal și contribuie la buna funcționare a metabolismului.