Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii

Finalul anului 2025 este momentul în care cifrele prind contur și obiceiurile de consum ale românilor ies la iveală.

Și se pare că românii continuă să îmbine comoditatea comenzilor online cu preferințele culinare bine cunoscute, conturând un tablou relevant al felului în care mănâncă și fac alegeri în marile orașe ale țării.

Astfel, de la preparate tradiționale, până la opțiuni internaționale și alegeri orientate spre un stil de viață mai sănătos, comportamentul de consum reflectă un echilibru între tradiție și inovație.

La șapte luni de când s-a lansat official în România, Wolt prezintă rezultatele primei analize detaliate privind obiceiurile de cumpărare ale românilor, pe baza datelor provenite din achiziția a milioane de produse, realizată în 34 de orașe.

„Statisticile descriu o imagine vie a unui popor care îmbrățișează confortul digital, rămânând în același timp extrem de loial gusturilor locale”, după cum anunță oficialii companiei care livrează mâncare în România, potrivit libertatea.ro.

Datele arată că șaorma a fost pofta culinară numărul 1 a României în 2025, fiind produsul cel mai cumpărat anul acesta. Șaorma de diferite tipuri (la lipie, la farfurie, de pui etc.) a fost patru dintre primele cinci cele mai vândute produse la nivel național.

De cealaltă parte, în ce privește preparatul individual aflat pe primul loc în preferințele românilor, micii au surclasat orice burger, wrap sau pizza, cu aproape 50.000 de unități vândute de un singur restaurant de top în 2025.

Analiza mai arată și alte date interesante: Piteștiul este singurul oraș dintre cele 34 în care ciorba a intrat în topul celor mai vândute produse, În Cluj-Napoca s-au comandat mai multe sucuri premium și băuturi sănătoase decât în orice alt oraș din țară, iar Brașovul este orașul porțiilor consistente.

