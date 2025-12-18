Prima pagină » Actualitate » Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii

Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii

18 dec. 2025, 12:49, Actualitate
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii

Finalul anului 2025 este momentul în care cifrele prind contur și obiceiurile de consum ale românilor ies la iveală.

Și se pare că românii continuă îmbine comoditatea comenzilor online cu preferințele culinare bine cunoscute, conturând un tablou relevant al felului în care mănâncă și fac alegeri în marile orașe ale țării.

Astfel, de la preparate tradiționale, până la opțiuni internaționale și alegeri orientate spre un stil de viață mai sănătos, comportamentul de consum reflectă un echilibru între tradiție și inovație.

La șapte luni de când s-a lansat official în România, Wolt prezintă rezultatele primei analize detaliate privind obiceiurile de cumpărare ale românilor, pe baza datelor provenite din achiziția a milioane de produse, realizată în 34 de orașe.

Statisticile descriu o imagine vie a unui popor care îmbrățișează confortul digital, rămânând în același timp extrem de loial gusturilor locale”, după cum anunță oficialii companiei care livrează mâncare în România, potrivit libertatea.ro.

Datele arată șaorma a fost pofta culinară numărul 1 a României în 2025, fiind produsul cel mai cumpărat anul acesta. Șaorma de diferite tipuri (la lipie, la farfurie, de pui etc.) a fost patru dintre primele cinci cele mai vândute produse la nivel național.

De cealaltă parte, în ce privește preparatul individual aflat pe primul loc în preferințele românilor, micii au surclasat orice burger, wrap sau pizza, cu aproape 50.000 de unități vândute de un singur restaurant de top în 2025.

Analiza mai arată și alte date interesante: Piteștiul este singurul oraș dintre cele 34 în care ciorba a intrat în topul celor mai vândute produse, În Cluj-Napoca s-au comandat mai multe sucuri premium și băuturi sănătoase decât în orice alt oraș din țară, iar Brașovul este orașul porțiilor consistente.

Autorul recomandă:

Micul românesc, noul street food din Marea Britanie. Povestea The Mik Co, afacerea englezească cu ADN românesc care vrea concureze cu kebapul turcesc

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
13:39
Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
VIDEO Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
13:26
Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
ULTIMA ORĂ Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
13:24
Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
ULTIMA ORĂ Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
13:21
Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
ANCHETĂ Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
13:18
Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Replică incredibilă a unui șofer care nu a schimbat niciodată uleiul mașinii în 140.000 de KM
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Accidentările sportive suferite de femei în timpul menstruației ar putea fi mai grave, spune un studiu
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
13:30
Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
ULTIMA ORĂ Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
13:13
Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
VIDEO Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță
12:56
Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță
ULTIMA ORĂ Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc
12:38
Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc

Cele mai noi