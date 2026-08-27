Drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs în prezent în aproximativ 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul petrecut la volan ar putea scădea și mai mult în următoarele zile.

Autoritățile pregătesc deschiderea traficului pe încă 46 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a parcurs miercuri seară traseul București – Bacău . ”2 ore și 11 minute. Atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București până la Bacău pe autostradă”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Scrioșteanu a ajuns și pe șantierul Autostrăzii A7, în zona nodului rutier de la intersecția cu Centura Bacăului, unde se desfășoară ultimele lucrări înainte de deschiderea unui nou tronson.

Încă 46 de kilometri de autostradă, deschiși în câteva zile

Potrivit secretarului de stat, în câteva zile ar urma să fie dat în trafic tronsonul format din două sectoare: Adjud – Răcăciuni (24,5 km) și Răcăciuni – Bacău (21,5 km).

Scrioșteanu anunță că astfel se va putea circuka la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 kilometri între București și Bacău.

Oficialul a amintit și că, în decembrie 2025, au fost deschiși circulației 50 de kilometri din tronsonul Focșani – Bacău, contribuind la extinderea continuă a rețelei de autostrăzi din Moldova.

Odată cu inaugurarea noilor sectoare, șoferii care circulă între Capitală și Bacău vor putea beneficia de un traseu mai lung desfășurat pe autostradă, ceea ce ar putea însemna un timp de călătorie mai scurt și condiții de trafic mai sigure.