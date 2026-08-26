Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis, miercuri seară, pentru nordul județului Tulcea. Locuitorii din zonă au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au primit recomandări privind măsurile de protecție.

Alerta a fost emisă la ora 23:05

Potrivit ISU Tulcea, mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 23:05, iar durata estimată a alertei este de 90 de minute. Autoritățile le recomandă oamenilor să rămână calmi și să se adăpostească în spații protejate.

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„Alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.

Locuitorii din nordul județului Tulcea sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților pe durata alertei și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor.

Ministerul Apărării Naționale a emis un comunicat pe rețelele de socializare

”Miercuri, 26 august, în jurul orei 22:30, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 23:05.

Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol la ora 23:10 pentru monitorizarea situației.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a trasmis MApN.