Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 27 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Horia Brenciu, născut pe 27 august 1972, la Brașov, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, fiind cântăreț, actor, prezentator de televiziune și entertainer. A studiat la Colegiul Național “Andrei Șaguna”, apoi a urmat cursuri de pian și canto la Școala Populară de Artă din Brașov și a absolvit Academia de Teatru și Film din București în 1998. Şi-a început cariera în muzică, iar în 1993 a devenit prezentator al emisiunii “Robingo”. De-a lungul anilor, a prezentat numeroase emisiuni de televiziune, printre care “Tip Top Minitop”, “Kiki Riki Miki”, “Sarabanda” și “Neața”, devenind foarte apreciat de public pentru energia și umorul său. În 2002, a înființat HB Orchestra, alături de care a susținut numeroase concerte şi a lansat mai multe albume. În 2008 a primit premiul pentru “Cea mai bună voce masculine” din partea Radio România Actualități. A fost, de asemenea, antrenor la emisiunea “Vocea României”. Prin talentul, energia și pasiunea sa pentru muzică și spectacol, Horia Brenciu a devenit o personalitate importantă a divertismentului românesc.

René Higuita este un fost fotbalist columbian, devenit celebru pentru stilul său neobișnuit și curajos de a apăra poarta. S-a născut pe 27 august 1966, în Medellín, Columbia, și a jucat pe postul de portar. Una dintre cele mai cunoscute faze ale sale este “Scorpion Kick”, o intervenție spectaculoasă prin care a respins mingea cu călcâiele, sărind înainte cu picioarele ridicate în aer. Această execuție a devenit una dintre imaginile emblematice din istoria fotbalului. A evoluat în cea mai mare parte a carierei la Atlético Nacional, cu care a câștigat Copa Libertadores în 1989, una dintre cele mai importante competiții intercluburi din America de Sud. A jucat, de asemenea, pentru echipa națională a Columbiei și a participat la Campionatul Mondial din 1990. René Higuita a rămas în memoria iubitorilor de fotbal datorită personalității sale şi modului său impresionant de a juca. Este considerat unul dintre cei mai originali portari din istoria fotbalului.

La 27 august 1896, a avut loc Războiul Anglo-Zanzibar, considerat cel mai scurt război din istorie. Conflictul a început la ora 9:02 dimineața și s-a încheiat după aproximativ 38 de minute. Războiul a izbucnit după moartea sultanului Hamad bin Thuwaini, care era favorabil Marii Britanii. Succesorul său, Khalid bin Barghash, a preluat tronul fără aprobarea britanicilor. Marea Britanie îl susținea în schimb pe Hamud bin Mohammed, considerat mai apropiat de interesele ţării. Britanicii i-au cerut lui Khalid să renunțe la tron, însă acesta a refuzat. Ca urmare, forțele britanice au bombardat palatul sultanului. După aproximativ 38 de minute, Khalid a fugit, iar conflictul s-a încheiat. Războiul anglo-Zanzibar a rămas în istorie datorită duratei sale extrem de scurte și a diferenței mari de forță dintre cele două tabere.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1908: Lyndon Johnson 🇺🇸🗣️ al 36-lea președinte al SUA. A preluat președinția după asasinarea lui John F. Kennedy

🎂1915: Norman Ramsey 🇺🇸🔬 fizician unul din oamenii importanți ai Proiectului Manhattan și ulterior laureat al Premiului Nobel pentru Fizică

🎂1929: Ira Levin 🇺🇸✒️ A Kiss Before Dying (1953), Rosemary’s Baby (1967), The Stepford Wives (1972)

🎂1941: Cesária Évora 🇨🇻🎤 originară din Republica Capului Verde, recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică contraltelor. Având o carieră care s-a întins pe parcursul a șase decenii, Évora era numită „Diva desculță” deoarece prefera să urce pe scenă fără a purta încălțăminte

🎂1950: Mihai Mălaimare 🇷🇴🎭

🎂1952: Paul Reubens 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru crearea și portretizarea personajului Pee-wee Herman

🎂1961: Tom Ford 🇺🇸👔 a devenit faimos ca director de creație la Gucci și Yves Saint Laurent. În 2006, și-a lansat propria linie de îmbrăcăminte, Tom Ford

🎂1966: René Higuita 🇨🇴⚽️ a influențat portarii să preia mai multe responsabilități pentru faze care se petrec departe de poartă

🎂1972: Horia Brenciu 🇷🇴🎤📺

🎂1976: Carlos Moyà 🇪🇸🥎 fost număr 1 mondial, timp de doar 2 săptămâni (primul spaniol din istorie nr. 1 ATP!). A câștigat 20 de titluri la simplu, printre care și unul la Roland Garros

🎂1976: Mark Webber 🇦🇺🏎‍🟀 a concurat în Formula 1 din 2002 până în 2013. A câștigat 9 Mari Premii, 13 pole position-uri și a terminat pe locul 3 în Campionatul Mondial al Piloților în sezoanele 2010, 2011 și 2013

🎂1979: Aaron Paul 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1981: Maxwell Cabelino Andrade 🇧🇷⚽️ unul dintre cei mai decorați fotbaliști din istorie, câștigând 37 de trofee în cariera sa, înaintea lui Ryan Giggs

🎂1982: Arthuro Henrique Bernhardt 🇧🇷⚽️ În 2008 a evoluat în Liga I, pentru Steaua București

🎂1985: Alexandra Nechita 🇷🇴🇺🇸🎨 Tablourile sale se regăsesc în sute de muzee din lume, de la colecția de artă a Vaticanului, până la colecții particulare deținute de celebrități precum Oprah Winfrey, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sau David Letterman. Cea mai scumpă pictură s-a vândut cu 400.000 de dolari

Decese 🕯

🕯️1635: Lope Felix de Vega Carpio 🇪🇸✒️ considerat unul din cei mai importanți poeți și dramaturgi ai „Secolului de aur” al literaturii spaniole. Volumul mare al operelor sale îl încadrează între cei mai prolifici autori ai literaturii universale. Numit „Phoenixul ingeniului” de către unii și „Monstrul Naturii” de către Miguel de Cervantes

🕯️1874: Ștefan Golescu 🇷🇴🗣️ al optulea prim-ministru al României între 1867-1868

🕯️1943: Constantin Prezan 🇷🇴✯ unul dintre mareșalii României, erou al Primului Război Mondial

🕯️1975: Ion Filotti Cantacuzino 🇷🇴✒️📽️ cineast, critic literar și medic, fost director al Centrului Național al Cinematografiei, fiul prințului Ioan Cantacuzino și al actriței Maria Filotti

🕯️1990: Stevie Ray Vaughan 🇺🇸🎸 a decedat la 35, accident de elicopter

Evenimente📋

📋🇲🇩 Ziua Independenței Republicii Moldova. Se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de URSS, în 1991. În această zi, președintele țării ține un discurs public, oficialii depun flori la Statuia lui Ștefan cel Mare și este organizat un concert în Piața Marii Adunări Naționale. Populația participă la evenimente sportive, expoziții și concerte în aer liber

Calendar 🗒️

🗒️1588: Tratat de comerț încheiat de Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei

🗒️1776: Armata britanică a învins Armata Continentală americană în cea mai mare înfruntare a Războiului de Independență al Statelor Unite, bătălia de la Long Island

🗒️1783: Inventatorul franzez Jacques Charles și frații Robert au lansat de pe Champ de Mars, (acum locul Turnului Eiffel), primul balon din lume umplut cu hidrogen. Balonul a zburat spre nord timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță în satul Gonesse, unde țăranii locali îngroziți l-au distrus cu furci sau cuțite, ca un presupus dispozitiv al diavolului

🗒️1813: Împăratul Napoleon I învinge armata pruso-austriacă în Bătălia de la Dresda, cauzându-i pierderi semnificative

🗒️1832: Odată cu capturarea ultimului șef indian, Black Hawk, se termină războiul la est de fluviul Mississippi în Statele Unite

🗒️1877: Misiunea de asalt și cucerire a redanului otoman, din fața redutei Grivița-1 din sistemul de apărare a Plevnei, este încredințată Regimentului 13 dorobanți. Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca o primă victorie a Armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al Regimentului 13 dorobanți este distins cu Ordinul „Steaua României”

🗒️1883: Explozia vulcanului Krakatau: Patru explozii enorme distrug aproape complet insula Krakatau și provoacă ani de schimbări climatice

🗒️1896: Cel mai scurt război din istorie, războiul anglo-zanzibar a început la ora 9:02 dimineața și a durat 38 de minute. Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului pro-britanic, Hamad bin Thuwaini, și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid bin Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat însă ca pe tronul Zanzibarului să urce Hamud bin Muhammed, un lider mult mai favorabil intereselor Coroanei Britanice

🗒️1916: Regatul României declară război Austro-Ungariei, intrând în război de partea Puterilor Antantei

🗒️1939: Primul zbor al turboreactorului Heinkel He 178, primul avion cu reacție din lume. Zborul a durat 6 minute, pilotat de Erich Warsitz

🗒️1955: A apărut primul număr al The Guinness Book of Records, în Marea Britanie

🗒️1962: NASA lansează misiunea spațială Mariner 2 către Venus. Pe parcur ea descoperă vântul solar

🗒️1989: Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin

🗒️1991: Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova

🗒️1990: Comunitatea Europeană recunoaște independența țărilor baltice: Estonia, Letonia și Lituania

🗒️2003: Marte se află la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecând la aproape 55.758.006 km de Pământ