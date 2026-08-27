Macron merge la Londra pentru discuții cu Burnham. Marea Britanie caută o apropiere mai mare de UE, după amenințările crescânde ale Rusiei

Emmanuel Macron va fi primit de Andy Burnham la Londra, într-o vizită cu miză diplomatică majoră. Noul premier britanic vrea relații mai strânse cu Franța și o apropiere „mai îndrăzneață” de UE, înaintea summitului din octombrie și pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei.

Premierul britanic Andy Burnham îl va primi săptămâna viitoare, la Londra, pe președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un moment în care noul lider de la Downing Street încearcă să imprime un ritm mai alert relațiilor Marii Britanii cu principalii săi aliați europeni.

Vizita președintelui francez va avea atât o puternică dimensiune simbolică, cât și una politică. Macron va participa la deschiderea oficială a expoziției dedicate Tapiseriei de la Bayeux, la British Museum, potrivit unor surse citate de Politico.

Artefactul vechi de aproximativ 900 de ani este expus temporar la Londra, împrumutul fiind prezentat drept un gest de prietenie între Franța și Regatul Unit.

Dincolo de componenta culturală a vizitei, Emmanuel Macron este așteptat să aibă și o întâlnire bilaterală cu Andy Burnham, discuțiile putând deveni un prim test important pentru direcția europeană a noului guvern britanic.

Va fi, totodată, prima vizită în Regatul Unit a unui lider al Uniunii Europene de la începutul mandatului lui Burnham. Sosirea lui Macron va coincide cu reluarea activității Parlamentului britanic după vacanța de vară.

Vizita vine la scurt timp după deplasarea premierului britanic la Kiev, organizată cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, și marchează intensificarea activității diplomatice a noului șef al guvernului.

Burnham vrea ca Marea Britanie să fie „mai îndrăzneață” în relația cu UE

Una dintre principalele teme ale întâlnirii dintre Burnham și Macron ar urma să fie continuarea procesului de „resetare” a relațiilor dintre Londra și Bruxelles, început în timpul mandatului fostului premier Keir Starmer.

După anii de tensiuni și negocieri dificile care au urmat Brexitului, guvernul britanic încearcă să construiască o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, fără a pune însă sub semnul întrebării principalele limite politice asumate de Partidul Laburist.

Un semnal în această direcție a venit chiar la începutul săptămânii.

În timpul unei întâlniri cu António Costa, președintele Consiliului European, în drum spre Kiev, Burnham a afirmat că Regatul Unit trebuie să fie „mai îndrăzneț” în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, a declarat Andy Burnham, premierul Marii Britanii.

Mesajul sugerează disponibilitatea noului guvern pentru o cooperare mai profundă cu Bruxelles-ul. Burnham nu a indicat însă că intenționează să abandoneze liniile roșii stabilite în ultimul manifest electoral al Partidului Laburist.

Astfel, apropierea de UE ar urma să se desfășoare în limitele actualei arhitecturi post-Brexit, cel puțin pentru moment.

Franța ocupă un loc esențial în această strategie. Dincolo de relația bilaterală, Parisul este unul dintre principalii actori politici și economici ai Uniunii Europene, iar relația dintre cele două capitale este importantă pentru o serie de dosare care merg de la securitatea europeană și Ucraina până la migrație.

Migrația ilegală și summitul cu UE, printre marile dosare de pe agenda Londrei

Combaterea migrației ilegale este așteptată să fie o altă temă importantă în discuțiile dintre Macron și Burnham. Cooperarea cu Franța are o importanță directă pentru Londra, în special în gestionarea traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii, un subiect care continuă să exercite o presiune politică semnificativă asupra guvernului britanic.

Întâlnirea de la Londra va avea loc și cu doar câteva săptămâni înaintea unui moment important pentru relația dintre Regatul Unit și blocul comunitar.

Marea Britanie și Uniunea Europeană urmează să organizeze un summit în octombrie, după ce reuniunea programată inițial pentru luna iulie a fost amânată în urma demisiei lui Keir Starmer.

Summitul ar putea oferi primele indicii concrete despre cât de departe este pregătit să meargă Burnham în încercarea de a reconstrui legăturile cu Bruxelles-ul.