Prima pagină » Știri externe » Macron merge la Londra pentru discuții cu Burnham. Marea Britanie caută o apropiere mai mare de UE, după amenințările crescânde ale Rusiei

Macron merge la Londra pentru discuții cu Burnham. Marea Britanie caută o apropiere mai mare de UE, după amenințările crescânde ale Rusiei

Macron merge la Londra pentru discuții cu Burnham. Marea Britanie caută o apropiere mai mare de UE, după amenințările crescânde ale Rusiei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Emmanuel Macron va fi primit de Andy Burnham la Londra, într-o vizită cu miză diplomatică majoră. Noul premier britanic vrea relații mai strânse cu Franța și o apropiere „mai îndrăzneață” de UE, înaintea summitului din octombrie și pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei.

Premierul britanic Andy Burnham îl va primi săptămâna viitoare, la Londra, pe președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un moment în care noul lider de la Downing Street încearcă să imprime un ritm mai alert relațiilor Marii Britanii cu principalii săi aliați europeni.

20 July 2026, United Kingdom, London: New UK Prime Minister Andy Burnham makes a speech outside 10 Downing Street, London, after meeting King Charles III and accepting his invitation to become Prime Minister and form a new government. Photo: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Vizita președintelui francez va avea atât o puternică dimensiune simbolică, cât și una politică. Macron va participa la deschiderea oficială a expoziției dedicate Tapiseriei de la Bayeux, la British Museum, potrivit unor surse citate de Politico.

Artefactul vechi de aproximativ 900 de ani este expus temporar la Londra, împrumutul fiind prezentat drept un gest de prietenie între Franța și Regatul Unit.

Dincolo de componenta culturală a vizitei, Emmanuel Macron este așteptat să aibă și o întâlnire bilaterală cu Andy Burnham, discuțiile putând deveni un prim test important pentru direcția europeană a noului guvern britanic.

Va fi, totodată, prima vizită în Regatul Unit a unui lider al Uniunii Europene de la începutul mandatului lui Burnham. Sosirea lui Macron va coincide cu reluarea activității Parlamentului britanic după vacanța de vară.

Emmanuel Macron, președintele Franței / Foto – Mediafax

Vizita vine la scurt timp după deplasarea premierului britanic la Kiev, organizată cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, și marchează intensificarea activității diplomatice a noului șef al guvernului.

Burnham vrea ca Marea Britanie să fie „mai îndrăzneață” în relația cu UE

Una dintre principalele teme ale întâlnirii dintre Burnham și Macron ar urma să fie continuarea procesului de „resetare” a relațiilor dintre Londra și Bruxelles, început în timpul mandatului fostului premier Keir Starmer.

După anii de tensiuni și negocieri dificile care au urmat Brexitului, guvernul britanic încearcă să construiască o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, fără a pune însă sub semnul întrebării principalele limite politice asumate de Partidul Laburist.

Un semnal în această direcție a venit chiar la începutul săptămânii.

În timpul unei întâlniri cu António Costa, președintele Consiliului European, în drum spre Kiev, Burnham a afirmat că Regatul Unit trebuie să fie „mai îndrăzneț” în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, a declarat Andy Burnham, premierul Marii Britanii.

Mesajul sugerează disponibilitatea noului guvern pentru o cooperare mai profundă cu Bruxelles-ul. Burnham nu a indicat însă că intenționează să abandoneze liniile roșii stabilite în ultimul manifest electoral al Partidului Laburist.

Astfel, apropierea de UE ar urma să se desfășoare în limitele actualei arhitecturi post-Brexit, cel puțin pentru moment.

Franța ocupă un loc esențial în această strategie. Dincolo de relația bilaterală, Parisul este unul dintre principalii actori politici și economici ai Uniunii Europene, iar relația dintre cele două capitale este importantă pentru o serie de dosare care merg de la securitatea europeană și Ucraina până la migrație.

Migrația ilegală și summitul cu UE, printre marile dosare de pe agenda Londrei

Combaterea migrației ilegale este așteptată să fie o altă temă importantă în discuțiile dintre Macron și Burnham. Cooperarea cu Franța are o importanță directă pentru Londra, în special în gestionarea traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii, un subiect care continuă să exercite o presiune politică semnificativă asupra guvernului britanic.

Întâlnirea de la Londra va avea loc și cu doar câteva săptămâni înaintea unui moment important pentru relația dintre Regatul Unit și blocul comunitar.

Marea Britanie și Uniunea Europeană urmează să organizeze un summit în octombrie, după ce reuniunea programată inițial pentru luna iulie a fost amânată în urma demisiei lui Keir Starmer.

Summitul ar putea oferi primele indicii concrete despre cât de departe este pregătit să meargă Burnham în încercarea de a reconstrui legăturile cu Bruxelles-ul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Mediafax
Schimbări radicale în farmacii. Cseke Attila: Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă
Click
Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
Industria tehnologică ascunde pericolele Inteligenței Artificiale, acuză Bill Gates
INVESTIȚIE Cât faci acum cu mașina de la București la Bacău pe A7. Încă 46 de kilometri de autostradă sunt aproape gata
08:02
Cât faci acum cu mașina de la București la Bacău pe A7. Încă 46 de kilometri de autostradă sunt aproape gata
GÂNDUL GREEN Avertisment Copernicus. Oceanele au atins cea mai mare temperatură din istorie
08:00
Avertisment Copernicus. Oceanele au atins cea mai mare temperatură din istorie
BANI Cresc pensiile de la 1 iulie 2027 pentru această categorie de pensionari români. Cu ce sumă se măresc
07:30
Cresc pensiile de la 1 iulie 2027 pentru această categorie de pensionari români. Cu ce sumă se măresc
ACTUALITATE 27 August, calendarul zilei: Horia Brenciu împlinește 54 de ani, René Higuita 60. Are loc cel mai scurt război din istorie, care a durat 38 de minute
07:15
27 August, calendarul zilei: Horia Brenciu împlinește 54 de ani, René Higuita 60. Are loc cel mai scurt război din istorie, care a durat 38 de minute
INEDIT Povestea românului care a picat examenul auto de 27 de ori. Ce s-a întâmplat a 28-a oară și, culmea!, ce meserie are acum
07:15
Povestea românului care a picat examenul auto de 27 de ori. Ce s-a întâmplat a 28-a oară și, culmea!, ce meserie are acum
INEDIT În 1978, Seul a început să își arunce tot gunoiul pe o insulă. Ce s-a întâmplat după 15 ani și 92 de milioane de metri cubi de deșeuri mai târziu
07:00
În 1978, Seul a început să își arunce tot gunoiul pe o insulă. Ce s-a întâmplat după 15 ani și 92 de milioane de metri cubi de deșeuri mai târziu

Cele mai noi

Trimite acest link pe