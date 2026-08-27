Republica Moldova își marchează joi, 27 august, cei 35 de ani de independență printr-o serie de ceremonii și evenimente la care vor participa și liderii României și Ucrainei. Președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski sunt așteptați la Chișinău, unde vor avea întrevederi cu Maia Sandu, vor participa la manifestările din Piața Marii Adunări Naționale, iar seara cei trei șefi de stat se vor adresa cetățenilor Republicii Moldova.

Programul oficial va începe la ora 08:30, când Maia Sandu, alături de președintele Parlamentului și prim-ministrul Republicii Moldova, va depune flori la Complexul Memorial „Eternitate”. La ora 09:30, oficialii vor depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, alături de Maia Sandu de Ziua Independenței Republicii Moldova

În a doua parte a zilei, la Chișinău sunt așteptați președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Amintim că, anul trecut, de Ziua Limbii Române, sărbătorită pe 31 august, președintele României, Nicușor Dan, a făcut o vizită în Republica Moldova. (Mai multe detalii AICI)

La ora 14:35, Maia Sandu îl va întâmpina pe Nicușor Dan. Cei doi vor participa, începând cu ora 16:45, în Piața Marii Adunări Naționale, la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova.

La ora 18:00, șefa statului îl va întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ulterior, va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei. La ora 19:25, cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă.

Ulterior, va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei. Seara, Președinta Maia Sandu și cei doi înalți oaspeți vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor.

Parada militară de Ziua Independenței

Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit, marți seara, repetiția generală pentru parada militară dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Peste 2.000 de angajați ai instituțiilor de forță, veterani și reprezentanți ai statelor partenere au defilat în cadrul repetiției.

Alături de militari au defilat 150 de veterani ai războiului pentru integritatea teritorială a țării și grupe port-drapel din opt state partenere.

În cadrul repetiției au fost prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

Militari din mai multe state, inclusiv din România, Ucraina și SUA, vor defila în PMAN

Un detașament de onoare format din 20 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va participa la ceremonia militară organizată cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

„Prezența militarilor Armatei României la această zi de sărbătoare reflectă legăturile strânse dintre România și Republica Moldova și cooperarea dintre cele două armate”, transmite Armata României pe Facebook.

Totodată, în PMAN vor participa grupe port-drapel formate din militari din Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și altele.

Anul trecut, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu i-a avut oaspeți la Chișinău pe președintele Franței, Emmanuel Macron, pe cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și pe prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.