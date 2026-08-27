Statul român a virat deja suma pe care instanța a decis că trebuie s-o primească, cu titlu de daune morale, unul dintre frații violați de profesorul Kristof Lajos, cunoscut și ca „antrenorul de genii”. Băiatul este încă instituționalizat și a devenit un adolescent-problemă.

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Kristof Lajos avea 40 de ani în iulie 2024, când a fost prins în flagrant de polițiștii Secției 26 în timp ce abuza un copil în vârstă de 14 ani, în camera unui hotel din Sectorul 4. Ulterior, pe parcursul cercetărilor, s-a probat că profesorul l-a violat și pe fratele mai mic al băiatului.

Cursul dosarului

În primă instanță, Kristof Lajos a primit din partea magistraților Judecătoriei Sectorului 4 o pedeapsă de 13 ani și 3 luni, însă, în februarie anul acesta, instanța Curții de Apel București i-a redus condamnarea la 7 ani și 10 luni.

Mai mult, dacă instanța inferioară hotărâse daune morale în valoare de 100.000 de euro, la Curtea de Apel București despăgubirile au fost reduse la 30.000 de euro, din care 10.000 pentru băiatul cel mare și 20.000 pentru frățiorul lui.

Băiatul cel mare a fost exmatriculat

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că băiatul care la momentul comiterii faptei avea 14 ani a primit deja cei 10.000 de euro de la bugetul de stat, în condițiile în care pedofilul condamnat nu are de unde să achite despăgubirile.

În consecință, autoritățile vor încerca, în timp, să-și recupereze paguba de la așa-zisul „antrenor de genii”. Totodată, băiatul cel mic nu și-a primit încă banii, deoarece, în cazul său, există încă un proces nefinalizat în acest sens.

Sursele Gândul au afirmat că fratele cel mare a împlinit deja vârsta de 16 ani și este încă instituționalizat. Lipsit de supravegherea familiei, acesta ar avea un comportament antisocial.

Mai mult, băiatul ar fi intrat inclusiv în abandon școlar după ce ar fi fost exmatriculat.

În același timp, fratele său a fost lăsat în grija mamei, care este divorțată de tatăl băieților.