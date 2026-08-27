RO-Alert în Tulcea, pentru a doua oară într-o zi, după detectarea unei ținte aeriene lângă România. MApN a ridicat un elicopter IAR-330 PUMA

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri noapte al doilea RO-Alert al zilei, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței.

O nouă noapte tensionată pentru românii care locuiesc în apropierea graniței cu Ucraina. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri seară un al doilea mesaj RO-Alert, după ce sistemele de supraveghere au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei României.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), ținta a fost observată în jurul orei 22:30, la nord de orașul Vâlcove din Ucraina, în apropierea graniței românești.

După detectarea țintei aeriene, Forțele Aeriene Române au intervenit pentru monitorizarea evoluției situației din apropierea frontierei. La ora 23:10, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a fost ridicat de la sol, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării.

RO-Alert în Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă

Autoritățile au activat procedurile de avertizare, iar în jurul orei 23:05 locuitorii din zona vizată au primit pe telefoane un mesaj prin care erau informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenilor li s-a recomandat să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 de min”, se arată în mesajul RO-Alert transmis cetățenilor din nordul județului Tulcea.

Alerta s-a încheiat la miezul nopții, iar Ministerul Apărării a precizat că nu a fost înregistrată nicio pătrundere în spațiul aerian național.

„Alerta aeriană a încetat la ora 00:00. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, mesajul primit în cursul nopții a fost însă al doilea RO-Alert în mai puțin de 12 ore. O primă avertizare fusese transmisă miercuri, la ora 13:15, pentru nordul și estul județului.