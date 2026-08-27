Povestea românului care a picat examenul auto de 27 de ori. Ce s-a întâmplat a 28-a oară și, culmea!, ce meserie are acum

Vloggerul Lucian Popa a deschis „Cutia Pandorei” pe un subiect care stârnește numeroase reacții în rândul românilor: de câte ori poate fi susținut examenul pentru obținerea permisului de conducere și, mai ales, care este cel mai mare număr de încercări.

Într-unul din clipurile sale, Lucian Popa a discutat cu un bărbat care i-a povestit că a susținut examenul pentru permis de opt ori într-un singur an. De fiecare dată, acesta a reușit să promoveze proba teoretică, însă a fost respins la proba practică, în trafic. „Păi și tu la ce ai picat? La sală?”, l-a întrebat Lucian Popa. „Nu, la sală am luat de fiecare dată. Am picat doar la oraș”, i-a răspuns bărbatul. Acesta i-a mai spus că urma să susțină din nou examenul, pentru a noua oară, și spera ca de această dată să fie ultima încercare. Lucian Popa i-a urat succes și a glumit, spunându-i că îl așteaptă la un suc după ce va reuși să obțină permisul. La finalul filmării, vloggerul i-a provocat pe urmăritori să spună în comentarii dacă au mai întâlnit persoane care au picat examenul auto de foarte multe ori și dacă situația prezentată ar putea reprezenta un record în România.

Povestea românului care a picat examenul auto de 27 de ori

Întrebarea lui Lucian Popa a primit rapid reacții în mediul online. Un internaut a povestit, în secțiunea de comentarii, o situație și mai spectaculoasă.

„Știu pe cineva care a dat de 28 de ori pentru B, iar acum este șofer de TIR”, a scris acesta.

Dacă informația este corectă, povestea ar însemna că bărbatul respectiv a fost respins de 27 de ori, înainte ca, la cea de-a 28-a încercare, să reușească să obțină permisul pentru categoria B. Și partea cea mai surprinzătoare vine abia după obținerea permisului: potrivit comentariului, românul lucrează în prezent ca șofer de TIR, o meserie în care conducerea unui autovehicul reprezintă, evident, o parte esențială a activității. Povestea a stârnit reacții și ridică o întrebare interesantă: Cât de greu poate fi pentru un candidat să transforme eșecurile repetate la examenul auto într-o carieră la volan?

Cine este Lucian Popa

Lucian Popa este un vlogger și creator de conținut român, cunoscut în special pentru videoclipurile publicate pe TikTok, Facebook și YouTube. În materialele sale abordează frecvent subiecte sociale și discută cu oameni întâlniți în diferite contexte.

Conturile asociate numelui „Lucian Popa Oficial” au strâns o comunitate numeroasă în mediul online, cu sute de mii de urmăritori pe platformele de socializare.