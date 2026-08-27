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Cum va fi vremea în ultimul weekend de vară. Temperaturi de 31°C la mare și maximă de 33°C la munte. Unde vor fi averse și descărcări electrice

Cum va fi vremea în ultimul weekend de vară. Temperaturi de 31°C la mare și maximă de 33°C la munte. Unde vor fi averse și descărcări electrice
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Cum va fi vremea în ultimul weekend de vară. Ne apropiem cu pași repezi de începutul lunii septembrie. Chiar și așa, mulți turiști aleg să profite de vremea călduroasă și să meargă în vacanță pe litoral sau în zonele montane. Meteorologii anunță, însă, că weekendul 29-30 august 2026 vine și cu înnorări temporare, precum și cu precipitații în anumite zone din țară.

Mult a fost, puțin a mai rămas până când luna august ajunge la final. În ultimele zile ale lunii, temperaturile se vor menține ridicate în majoritatea zonelor din țară. În schimb, local și temporar, vor fi înnorări, intensificări ale vântului, precipitații și descărcări electrice. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarea perioadă.

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Vremea la mare

Vremea pe litoral se va menține, în general, călduroasă. În zona Dobrogea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în data de 29 august 2026 (sâmbătă), valorile maxime se vor situa între 25 și 31 de grade Celsius. De altfel, valorile minime vor fi între 15 și 21 de grade Celsius.

Vremea în Dobrogea pe 29 august (sâmbătă). Sursă: captură site ANM

Ziua de duminică, 30 august 2026, în schimb, va aduce vreme variabilă, cu înnorări temporare în anumite zone din România. La Constanța, de exemplu, temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius. Temperatura minimă va coborî până la 19 grade Celsius.

Vremea la munte

La munte, valorile maxime se vor situa între 25 și 33 de grade Celsius, iar temperatura minimă va fi între 9 și 18 grade Celsius, sâmbătă.

În anumite zone de la munte vor fi înregistrate precipitații, vijelii și intensificări ale vântului. La Sibiu, de exemplu, cerul va fi temporar noros, cu ploaie slabă și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima va fi de 17 grade Celsius.

Vremea în Transilvania pe 29 august (sâmbătă). Sursă: captură ANM

Vremea în weekendul 29-30 august 2026, la nivel național

La nivel național, ziua de sâmbătă, 29 august, aduce vreme instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, grindină. Ploile pot aduce 15-20 l/mp, iar vântul se va intensifica în timpul averselor. Temperaturile maxime vor ajunge la 26-33 de grade Celsius. Minimele vor coborî până la 10-20 de grade Celsius. Pe timpul nopții, local, poate apărea ceața.

Duminică, 30 august, vremea va fi călduroasă în sudul și vestul țării. Meteorologii anunță că sunt posibile doar ploi slabe, izolat. În restul țării, vremea va fi instabilă. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, peste 15 l/mp. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade Celsius, iar minimele vor ajunge la 11-20 de grade Celsius. Spre dimineață, local, se poate forma ceață.

Sursă foto: ANM, Shutterstock/Colaj Gândul

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