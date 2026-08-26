Șase state membre, printre care Germania, Polonia și Italia, cer analizarea unei taxe europene pe profilurile companiilor petroliere. Măsura ar urma să contribuie la reducerea impactului creșterii prețurilor la energie asupra populației și firmelor, cauzate de războiul dintre SUA și Israel și Iran, potrivit unei scrisori obținute de Euronews.

Șase țări cer o taxă europeană pentru companiile petroliere

Austria, Polonia, Germania, Italia, Portugalia și Spania vor ca Uniunea Europeană să analizeze introducerea unei taxe pe profilurile marilor companii petroliere. Propunerea a fost transmisă într-o scrisoare adresată președinției irlandeze a Consiliului UE și ar urma să fie discutată de miniștrii de Finanțe ai statelor membre în septembrie.

„Companiile petroliere se bucură de o rentabilitate generală și de marje la produsele rafinate care depășesc creșterea prețurilor la țiței. Ne confruntăm cu unul dintre cele mai mari șocuri de ofertă din ultimele decenii, iar la nivel mondial se înregistrează o nemulțumire tot mai mare față de creșterea costului vieții”, se menționează în scrisoare.

Potrivit miniștrilor, este nevoie de o abordare comună la nivel european pentru ca firmele care beneficiază de pe urma crizei energetice să contribuie la reducerea costurilor suportate de populație.

Prețul petrolului a crescut puternic

Una dintre principalele cauze ale presiunilor asupra pieței energetice este războiul dintre SUA și Israel și Iran. Conflictul a afectat transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol trecea zilnic prin această zonă. În perioadele în care traficul prin strâmtoare a fost blocat, transporturile au fost aproape complet oprite.

Efectul s-a văzut și în prețul petrolului. Cotația barilului de Brnet, care înainte de conflict se situa în jurul valorii de 64-67 de dolari, a depășit în mai multe rânduri pragul de 100 de dolari și a ajuns până la 120 de dolari.

Statele membre vor să taxeze profiturile realizate de marile grupuri petroliere

Țările care susțin propunerea consideră că profiturile companiilor petroliere au crescut într-un ritm mai mare decât prețul țițeiului. Ele cer, prin urmare, un mecanism european prin care o parte din aceste câștiguri să fie direcționată către măsuri de sprijin pentru populație.

Propunerea ar urma să țină cont și de profiturile obținute în afara țării în care o companie își are sediul, pe motiv că marile grupuri petroliere operează la nivel internațional și își pot transfera profiturile către jurisdicții cu taxe mai mici.

Cele șase state cer, de asemenea, publicarea cât mai rapidă a unei analize privind marjele de rafinare. Acestea vor să afle dacă rafinăriile au beneficiat în mod disproporționat de pe urma creșterii prețurilor și dacă nivelurile actuale ale prețurilor reflectă condițiile reale ale pieței.

O decizie la nivelul UE este dificil de obținut

Introducerea unei taxe europene permanente pe profiturile companiilor petroliere ar necesita sprijinul tuturor celor 27 de state membre.

Regulile sunt diferite în cazul unei contribuții temporare similare celei introduse după invazia Rusiei în Ucraina, pentru care poate fi suficientă o majoritate calificată.

Propunerea celor șase state va fi discutată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor de Finanțe ai UE programate pentru septembrie.