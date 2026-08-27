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Cresc pensiile de la 1 iulie 2027 pentru această categorie de pensionari români. Cu ce sumă se măresc

Cresc pensiile de la 1 iulie 2027 pentru această categorie de pensionari români. Cu ce sumă se măresc
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Cresc pensiile de la 1 iulie 2027 pentru această categorie de pensionari români. Cu ce sumă se măresc.

Cresc pensiile de la 1 iulie 2027 pentru această categorie de pensionari români

Este vorba de pensionarii români din Germania. Acolo există un milion de români, mulți dintre ei au lucrat sau lucrează cu forme legale și se bucură de pensie de la statul german.

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Vești bune pentru milioane de pensionari din Germania. Primele calcule privind pensiile din 2027 indică o majorare consistentă, după creșterea acordată deja în vara acestui an, scrie ziarulromanesc.de.

Estimările disponibile acum arată că diferența se va simți în sumele lunare primite, iar pentru unele pensii poate însemna câteva zeci de euro în plus.

Creștere de 4,4% în 2027

Potrivit prognozei financiare realizate în primăvară de Deutsche Rentenversicherung Bund, pensiile ar putea crește cu aproximativ 4,4% la 1 iulie 2027.

Vorbim despre o majorare ușor mai mare decât cea din acest an. De la 1 iulie 2026, pensiile din Germania au fost indexate cu 4,24%, iar valoarea actuală a unui punct de pensie a urcat de la 40,79 la 42,52 euro. Circa 21,5 milioane de pensionari, între care și mulți români din Germania care au ieșit deja la pensie, au beneficiat de această ajustare.

Ministerul Federal al Muncii arată că în 4 dintre ultimii 5 ani pensiile s-au majorat cu peste 4%.

Pentru 2027 însă, procentul rămâne deocamdată o prognoză. Majorarea definitivă va fi stabilită abia în primăvara anului 2027, când vor fi disponibile datele necesare privind evoluția salariilor și vor putea fi făcute calculele oficiale.

Câți bani ar putea lua în plus pensionarii

Dacă estimarea de 4,4% rămâne „în picioare”, efectul poate fi calculat deja pentru diferite niveluri ale pensiei.

O pensie brută de 1.000 de euro ar crește cu 44 de euro lunar, iar la 1.500 de euro diferența ar fi de 66 de euro.

La o pensie brută de 2.000 de euro, majorarea ar ajunge la 88 de euro în fiecare lună, însemnând 1.056 de euro în plus într-un an, înainte de contribuții și eventualele impozite.

Tabelul de mai jos arată cu cât vor crește beneficiile la diferite niveluri de pensie. Tabelul a fost întocmit de MainPost.de :

  • 800 € → +35,20 € → 835,20 €
  • 1.000 € → +44,00 € → 1.044,00 €
  • 1.200 € → +52,80 € → 1.252,80 €
  • 1.500 € → +66,00 € → 1.566,00 €
  • 1.800 € → +79,20 € → 1.879,20 €
  • 2.000 € → +88,00 € → 2.088,00 €
  • 2.200 € → +96,80 € → 2.296,80 €
  • 2.500 € → +110,00 € → 2.610,00 €

De menționat că sumele din calcul sunt brute. Un pensionar care primește acum 2.500 de euro brut ar ajunge, în scenariul unei indexări la 2.610 euro brut pe lună.

Creșterea ar fi de 110 euro lunar. Pentru aflarea rapidă a noii valori poate fi făcut un calcul simplu: pensia brută actuală înmulțită cu 1,044.

Rezultatul reprezintă valoarea estimată după majorare, dacă procentul prognozat pentru 2027 va fi confirmat.

De ce pensiile germane ar putea crește din nou semnificativ

Pensiile din Germania ar putea beneficia de o nouă majorare consistentă în 2027, după creșterea de 4,24% aplicată în acest an. Mecanismul de indexare este strâns legat de evoluția salariilor: atunci când veniturile angajaților cresc, efectul se reflectă ulterior și în nivelul pensiilor.

Pentru 2026, Ministerul Federal al Muncii a calculat o creștere salarială relevantă pentru indexare de 4,25%, ceea ce a dus la majorarea pensiilor cu 4,24%. **Din 2023, pensionarii din estul și vestul Germaniei beneficiază de aceeași majorare, diferențele regionale fiind eliminate.

Un alt factor important este garanția privind nivelul pensiilor în raport cu salariul mediu. În urma reformelor adoptate anterior, Germania a stabilit menținerea unui nivel al pensiei de cel puțin 48% din salariul mediu până în 2031. Valoarea punctului de pensie este ajustată anual astfel încât acest prag să fie respectat.

În 2026, acest mecanism a contribuit la o majorare ușor mai mare decât cea care ar fi rezultat prin aplicarea strictă a formulei de indexare fără această garanție.

Majorarea pentru 2027 nu este încă definitivă

Pentru anul viitor, estimările indică o creștere a pensiilor de aproximativ 4,4%. Prognoza apare în „Frühjahrsfinanzschätzung 2026”, realizată de Deutsche Rentenversicherung Bund, și este citată de Main-Post într-o analiză publicată pe 21 august.

Dacă estimarea se confirmă, pensiile ar urma să crească în 2027 cu puțin peste nivelul majorării acordate în acest an. Pentru anii următori, însă, prognozele indică un ritm mai moderat: aproximativ 2,3% în 2028, 2,8% în 2029 și 2,9% în 2030.

Procentul exact pentru 2027 va fi stabilit abia în primăvara anului viitor, după ce vor fi disponibile datele necesare pentru calcularea oficială a indexării.

Majorarea anuală a pensiilor din Germania intră în vigoare la 1 iulie și este acordată automat, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună o cerere.

Data la care suma majorată este virată poate diferi în funcție de momentul în care a început plata pensiei. Potrivit Deutsche Rentenversicherung, persoanele care s-au pensionat începând din aprilie 2004 primesc pensia la sfârșitul lunii, în timp ce pensionarii care au început să primească prestația până în martie 2004 sunt plătiți în avans.

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