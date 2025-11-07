Cât te costă, în 2025, pregătirea mașinii pentru iarnă

Pregătirea mașinii pentru iarnă costă, în medie, între 1900 și 3.500 de lei, bateriile, anvelopelele și consumabilele de sezon fiind cele care generează cheltuieli mai mari.

Platformele dedicate întreținerii automobilelor au înregistrat în noiembrie creșteri și de 70% din totalul comenzilor la produsele specifice iernii. Cele mai căutate au fost bateriile auto, anvelopele de iarnă, ștergătoarele, antigelul și filtrele de revizie. Cererile de ștergătoare s-au dublat, solicitările de anvelope au crescut cu 80%, iar cele de baterii cu 40%. Față de anul trecut, coșul specific acestei perioade a crescut cu 10-15%, pe fondul scumpirilor la materiile prime și transport, dar și al orientării clienților către branduri premium. În funcție de tipul mașinii și gama de produse alese, acum, costul mediu pentru pregătirea completă a unei mașini pentru iarnă este 1900 și 3.500 de lei, potrivit România TV.

