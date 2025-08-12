Prima pagină » Auto » „Mașina viitorului”, proiectată cu un motor V12, cu o caroserie retro-futuristă și interior minimalist. Primii 12 cumpărători vor fi recompensați

„Mașina viitorului”, proiectată cu un motor V12, cu o caroserie retro-futuristă și interior minimalist. Primii 12 cumpărători vor fi recompensați

12 aug. 2025, 23:19, Auto
„Mașina viitorului”, proiectată cu un motor V12, cu o caroserie retro-futuristă și interior minimalist. Primii 12 cumpărători vor fi recompensați

De la „revoluția supermașinilor sport”, fiecare nouă generație de Ferrari, Bugatti sau Lamborghini și-a propus să redefinească performanța pe teren, chiar și în detrimentul implicării șoferului.

Totuși, ce-ar fi dacă producția supermașinilor , așa cum eray fabricate între 1980 și începutul anilor 2000, nu ar fi fost niciodată întreruptă?

Ce s-ar întâmpla dacă s-ar pune mai mult accent pe bucuria de a conduce, mai degrabă decât pe viteză sau pe numărul și dimensiunea ecranelor mari cu ecrane tactile și inteligență artificială, tehnologii inutile care mai degrabă distrag și strică experiența de a conduce?

Viitorul este 100% analog

Compania britanică Garagisti & Co a proiectat și dezvoltat o supermașină 100% analog. Considerată „supermașina viitorului”, noul automobil are o caroserie construită pe un șasiu monocoque din fibră de carbon, cu design retro-futurist.

În proiectarea acestui model a fost implicat și un fost designer de la Bugatti, Mistral și Rimac, Angel Guerra. Caroseria, având design retro-futurist, dispune de o reverență modernă, întâlnită la Lancia Stratos Zero, Lamborghini Countach și Diablo, cu rafinament contemporan.

Interiorul va fi minimalist, fără ecrane mari și aplicații inutile, cu consola ridicată, sistem de ventilație integrate discret. Șoferii vor putea conduce această mașină fără distrageri digitale.

Performanțele GP1

Potrivit Car Magazine, modelul se numește GP1 și se află într-o fază avansată de producție. La bază are un motor V12 cu un volum de 6,6 litri, creat de specialiști de la Italecnica. Având 800 de cai putere la 9.000 rotații pe minut și peste 700 de newton-metri, motorul va emite un sunet autentic, specific epocii motorsportului clasic

Roțile din spate sunt propulsate de puterea transmisă printr-o cutie de viteze manuală Xtrac, construită pentru a avea o interacțiune tactilă superioară. Construcția este ultra-ușoară și are o aerodinamică inteligentă.  În mod similar cu un Porsche 911GT3RS, mașina dispune de o viteză mai mare în viraje.

Prețul

Vor fi produse numai 25 de exemplare, fiecare personalizat și finisat manual după dorințele clientului, potrivit Antena 3 CNN.

Primii 12 cumpărători vor fi recompensați: se vor putea întâlni personal cu inginerii și designerii implicați în proiect pentru a discuta despre detaliile tehnice.

Fiecare exemplar GP1 va costa 2,8 milioane de euro!

Sursa Foto: Envato / Caragisti & Co

Autorul recomandă: REGULI noi pentru șoferii tineri: Cei sub 21 de ani nu vor mai putea conduce mașini sport, iar adolescenții s-ar putea urca la volan doar cu însoțitor

Citește și

ACTUALITATE ȘOFERII ar putea rămâne fără permisul de conducere, dacă nu își achită amenzile la timp. Care sunt noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării
23:38, 07 Aug 2025
ȘOFERII ar putea rămâne fără permisul de conducere, dacă nu își achită amenzile la timp. Care sunt noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării
UTILE Unde a amplasat CNAIR cele peste 100 de CAMERE de rovinietă. Vezi lista completă a acestora
19:59, 06 Aug 2025
Unde a amplasat CNAIR cele peste 100 de CAMERE de rovinietă. Vezi lista completă a acestora
AUTO Interviul lui Ion Iliescu acordat pentru Promotor: Fostul președinte a dezvăluit ce mașini a condus și de la ce vârstă și-a luat permisul auto
20:35, 05 Aug 2025
Interviul lui Ion Iliescu acordat pentru Promotor: Fostul președinte a dezvăluit ce mașini a condus și de la ce vârstă și-a luat permisul auto
AUTO Ziarul Financiar: Uber și Bolt au de cinci ori mai mulți ANGAJAȚI decât Poșta Română, dar nu și salariile și contribuțiile operatorului național
14:31, 04 Aug 2025
Ziarul Financiar: Uber și Bolt au de cinci ori mai mulți ANGAJAȚI decât Poșta Română, dar nu și salariile și contribuțiile operatorului național
HOROSCOP Ce automobil să-ți alegi în 2025, în funcție de ZODIA și personalitatea ta
00:48, 31 Jul 2025
Ce automobil să-ți alegi în 2025, în funcție de ZODIA și personalitatea ta
TRANSPORT Linia 41 de tramvai, SUSPENDATĂ pentru toată luna august din cauza lucrărilor la Prelungirea Ghencea
11:01, 25 Jul 2025
Linia 41 de tramvai, SUSPENDATĂ pentru toată luna august din cauza lucrărilor la Prelungirea Ghencea
Mediafax
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Revolta primarilor PSD. Aleșii locali amenință că trec la AUR dacă Guvernul Bolojan mărește impozitul pe proprietate. „Ne iau oamenii cu furca”| Surse
Mediafax
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Euro, monedă oficială în România? BNR s-a pregătit pentru tipărirea bancnotelor: Este necesar să trecem la euro
Evz.ro
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de teatru
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Artefacte sacre furate în urmă cu mai bine de patru decenii, în sfârșit recuperate