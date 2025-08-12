„Mașina viitorului”, proiectată cu un motor V12, cu o caroserie retro-futuristă și interior minimalist. Primii 12 cumpărători vor fi recompensați

De la „revoluția supermașinilor sport”, fiecare nouă generație de Ferrari, Bugatti sau Lamborghini și-a propus să redefinească performanța pe teren, chiar și în detrimentul implicării șoferului.

Totuși, ce-ar fi dacă producția supermașinilor , așa cum eray fabricate între 1980 și începutul anilor 2000, nu ar fi fost niciodată întreruptă?

Ce s-ar întâmpla dacă s-ar pune mai mult accent pe bucuria de a conduce, mai degrabă decât pe viteză sau pe numărul și dimensiunea ecranelor mari cu ecrane tactile și inteligență artificială, tehnologii inutile care mai degrabă distrag și strică experiența de a conduce?

Viitorul este 100% analog

Compania britanică Garagisti & Co a proiectat și dezvoltat o supermașină 100% analog. Considerată „supermașina viitorului”, noul automobil are o caroserie construită pe un șasiu monocoque din fibră de carbon, cu design retro-futurist.

În proiectarea acestui model a fost implicat și un fost designer de la Bugatti, Mistral și Rimac, Angel Guerra. Caroseria, având design retro-futurist, dispune de o reverență modernă, întâlnită la Lancia Stratos Zero, Lamborghini Countach și Diablo, cu rafinament contemporan.

Interiorul va fi minimalist, fără ecrane mari și aplicații inutile, cu consola ridicată, sistem de ventilație integrate discret. Șoferii vor putea conduce această mașină fără distrageri digitale.

Performanțele GP1

Potrivit Car Magazine, modelul se numește GP1 și se află într-o fază avansată de producție. La bază are un motor V12 cu un volum de 6,6 litri, creat de specialiști de la Italecnica. Având 800 de cai putere la 9.000 rotații pe minut și peste 700 de newton-metri, motorul va emite un sunet autentic, specific epocii motorsportului clasic



Roțile din spate sunt propulsate de puterea transmisă printr-o cutie de viteze manuală Xtrac, construită pentru a avea o interacțiune tactilă superioară. Construcția este ultra-ușoară și are o aerodinamică inteligentă. În mod similar cu un Porsche 911GT3RS, mașina dispune de o viteză mai mare în viraje.

Prețul

Vor fi produse numai 25 de exemplare, fiecare personalizat și finisat manual după dorințele clientului, potrivit Antena 3 CNN.

Primii 12 cumpărători vor fi recompensați: se vor putea întâlni personal cu inginerii și designerii implicați în proiect pentru a discuta despre detaliile tehnice.

Fiecare exemplar GP1 va costa 2,8 milioane de euro!

Sursa Foto: Envato / Caragisti & Co

