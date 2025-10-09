Cât timp are voie să sune alarma mașinii. Greșeala care îți poate aduce o amendă de peste 4.000 de lei, potrivit Codului Rutier

Te-ai gândit vreodată cât timp este permis să sune alarma mașinii? Există o greșeală pe care o pot face unii dintre șoferi și care ar putea atrage o amendă de peste 4.000 de lei, așa cum arată Codul Rutier. Există un interval care trebuie să fie respectat, atunci când sirena este pornită. Vezi mai jos informațiile.

Codul Rutier prevedere o lege și în cazul alarmelor auto zgomotoase. Persoanele care nu le opresc la timp sau cele care montează dispozitive prea gălăgioase pot fi sancționat potrivit legii. Deși alarma auto reprezintă un sistem antifurt utilizat la scară largă, mondial, România este una dintre țările care reglementează atât nivelul, cât și durata zgomotului.

Deși are o utilitate bine definită, utilizarea unui sistem antifurt necorespunzător poate să atragă amenzi usturătoare. În general, o alarmă nu ar trebui să sune mai mult de un minut, potrivit Codului Rutier (art. 102, alin. 33).

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege”, prevede Art. 102 (33) din legea circulației.

Se aplică amendă dacă sistemul de alarmă nu este corespunzător sau sună prea mult

Acest fapt poate să atragă o amendă cuprinsă între 1.822,5 lei și 4.050 lei, acum, în 2025, arată ProMotor.ro.

Fiecare proprietar poate să aleagă tipul de setare pentru alarma mașinii, de la nivelul sonor până la metoda de declanșare. Alarma poate fi setată în funcție de nivelul de zgomot, durată, momentul declanșării și cât de sensibilă să fie.

Sursă foto: colaj Shutterstock