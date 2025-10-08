Codul Rutier 2025. Cine plătește dacă lovești un PIETON care traversează neregulamentar. Ce spune legea

Noul Cod Rutier 2025 aduce clarificări importante în privința accidentelor în care este implicat un pieton care traversează neregulamentar. Deși instinctul multor șoferi este să creadă că vina aparține exclusiv pietonului, legea prevede că răspunderea depinde de comportamentul ambelor părți. Chiar și atunci când pietonul trece prin loc nepermis, șoferul poate fi sancționat dacă nu a respectat toate regulile de circulație.

Traversarea prin loc nepermis rămâne una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave din România, iar noul Cod Rutier tratează cu atenție fiecare situație.

Poliția Rutieră și instanțele analizează circumstanțele exacte — viteza de deplasare, vizibilitatea, starea drumului și comportamentul șoferului — pentru a stabili cine poartă vina.

Când este vinovat pietonul și când șoferul

Potrivit Articolului 72 (3) din Codul Rutier, pietonii au obligația de a traversa doar pe la trecerile de pietoni, perpendicular pe axa drumului, sau, dacă acestea lipsesc, pe la colțul intersecției, după asigurare prealabilă. Cei care traversează neregulamentar pot fi sancționați cu o amendă între 405 și 607,5 lei, echivalentul a 3-4 puncte de amendă.

Totuși, dacă are loc un accident, se deschide automat un dosar penal pentru vătămare corporală sau ucidere din culpă. În cadrul anchetei, autoritățile verifică dacă și conducătorul auto are o parte de vină.

„Dacă un șofer mergea cu 100 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h și lovește un pieton care a traversat neregulamentar, instanța poate stabili culpă comună. Sunt cazuri când ambele părți contribuie la producerea accidentului, iar răspunderea se împarte între pieton și șofer”, explică profesorul de legislație rutieră Marian Croitoru, potrivit Playtech.ro.

Ce prevede noul Cod Rutier 2025

Articolul 72 (4), introdus în forma actualizată a Codului Rutier 2025, precizează clar:

„Pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roșie a semaforului destinat acestora sau a nerespectării altor obligații stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulația prin acel sector.”

Cu alte cuvinte, șoferul este exonerat de vină doar dacă a condus corect – cu viteză legală, atenție sporită, fără telefon mobil, fără consum de alcool și cu farurile funcționale. În orice alt caz, răspunderea se împarte, iar conducătorul auto poate fi tras la răspundere penală sau financiară.

Această modificare elimină interpretările ambigue din legislația anterioară și impune o responsabilitate clară ambelor părți. Pietonii sunt avertizați că traversarea neregulamentară poate avea consecințe grave, în timp ce șoferii trebuie să dovedească respectarea legii pentru a evita sancțiunile.

Consecințe juridice și financiare pentru șofer

Chiar și în situațiile în care pietonul este vinovat, șoferul implicat într-un accident cu victime este supus unei anchete penale. În funcție de rezultat, acesta poate fi acuzat de vătămare corporală din culpă sau, în cazurile tragice, de ucidere din culpă.

Asigurarea RCA acoperă daunele materiale și despăgubirile pentru victime, dar doar dacă șoferul a respectat toate regulile. În caz contrar, compania de asigurări poate cere regresul, adică recuperarea sumei plătite direct de la conducătorul auto.

Prin urmare, noul Cod Rutier 2025 stabilește un principiu clar:

dacă șoferul circulă corect și pietonul traversează neregulamentar, răspunderea este exclusiv a pietonului;

dacă șoferul a comis o abatere, chiar minoră, răspunderea se împarte.

Această abordare echilibrată urmărește să descurajeze comportamentele iresponsabile din ambele tabere, protejând în același timp participanții corecți la trafic.