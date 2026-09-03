Cațavencii: Jandarmeria intră la luptă cu dronele

În timp ce dronele de la răsărit își fac tot mai simțită prezența prin spațiul mioritic, autoritățile române încep să se pună pe treabă, iar instituțiile de forță ale statului fac pasul ștrengarului către culmile protecției. Suntem în plin proces de dotare, cum ar veni, și o să fim acoperiți de acte. S-a făcut, carevasăzică. Iată, un frumos exemplu este cel al UM 0251 București, adică Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Oamenii au decis să cumpere niște „dispozitive de detectare, interceptare și capturare a sistemelor de deplasare fără echipaj uman la bord (C-UAS)”. Citește continuarea pe Cațavencii.ro!