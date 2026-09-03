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George Simion a donat sânge. Mesajul președintelui AUR

George Simion a donat sânge. Mesajul președintelui AUR
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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, George Simion i-a îndemnat pe români să doneze sânge. Președintele AUR a dat, la rândul său, curs acestui îndemn, publicând și o fotografie din timpul procesului.

Liderul AUR îi încurajează pe români să doneze sânge

„Simion i-a îndemnat, la rândul său, pe români să ajute și a subliniat că până și o cantitate mică de sânge poate face diferența.

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”450 mililitri de sânge poate face diferența pentru un român. Mulțumesc colegilor din Ilfov pentru ocazia oferită azi, ajutați și voi, fiecare unde și cum puteți”, a transmis liderul AUR.

121 de zile fără Guvern. Ce a transmis Simion, ieri, despre formarea unui nou Executiv

În ultima conferință de presă susținută de AUR, liderul partidului a transmis din nou că partidul pe care îl conduce cere organizarea alegerilor anticipate. George Simion a punctat că formațiounea sa nu va vota un Guvern din care nu va face parte.

„Nu va fi instalat niciun Guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare (…) Decizia AUR este clară și comunicăm direct cu românii, spunându-le adevărul: Avem nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și un guvern pe următorii patru ani.Orice Guvern este instalat acum nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună”, a declarat George Simion, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

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