Stelian Ion, fost ministru al Justiției și deputat USR de Constanța, a reacționat după ce Nicușor Dan a făcut joi, 3 septembrie, o vizită surpriză la sediul central al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ion a transmis că întrevederea neașteptată nu este decât ”o nouă dezamăgire” și s-a arătat dezamăgit de faptul că șeful statului nu a spus niciun cuvânt despre ”justiția capturată”.

Șeful statului a participat la ședința în plenul CSM, alături de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, și de procuroul general, Cristina Chiriac. Practic, este prima ședință CSM la care Nicușor Dan participă de când a preluat mandatul de președinte al României.

„Am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței CSM, care se referă la fapte de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la Secția Specială. Avem doar 3 din 14, iar astăzi au mai fost propuși 2.

A mai fost propus un procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Este un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor chiar în statul român. Este important să tranșăm administrativ chestiunea aceasta”, a spus Nicușor Dan, la ieșirea din ședința CSM.

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Stelian Ion, fostul ministru al Justiției al USR, îl critică pe Nicușor Dan după vizita surpriză la CSM

Vizita sa a atras atenția în tabăra USR. Stelian Ion, fost ministru al Justiției și deputat USR de Constanța, a postat un amplu mesaj pe pagina sa de Facebook. Acesta îl acuză pe președinte că a validat indirect „SIIJ 2.0”, prin susținerea mecanismului procurorilor special desemnați să ancheteze magistrații. În opinia sa, acest sistem este ineficient și nu combate corupția din justiție.

”Astăzi, dl. Președinte a fost pentru prima oară de la preluarea mandatului, la CSM. Era așteptat de mult, mulți sperau că va merge acolo și va spune lucrurilor pe nume. N-a fost să fie.

Din păcate, această vizită nu este decât o nouă dezamăgire. Niciun cuvânt despre justiția capturată, dimpotrivă, prin intervenția sa, Președintele a validat indirect SIIJ 2.0 care ar fi trebuit să ancheteze magistrații. Acest sistem gândit de Predoiu pentru a înlocui SIIJ și-a dovedit pe deplin ineficiența. Scopul celor care l-au conceput a fost de a pune batista pe țambal și a promova un sistem ineficient care nu poate ancheta magistratii care săvârșesc infracțiuni, creând astfel impresia că fenomenul corupției din justiție a dispărut”, a punctat Stelian Ion.

Ion cere revenirea competențelor DNA și DIICOT în anchetarea magistraților, susținând că aceștia ar trebui anchetați de structurile obișnuite de parchet, în funcție de infracțiune. El amintește și recomandările Comisiei de la Veneția în acest sens. În plus, fostul ministru al Justiției al USR acuză PSD, AUR, SOS și gruparea asociată Liei Savonea de blocarea reformei și susține că atât vechiul SIIJ, cât și actualul mecanism creat în locul său nu au avut rezultate în combaterea corupției din justiție.

”Deși Comisia de la Veneția a recomandat prin mai multe avize renunțarea la acest mecanism, astfel încât magistrații care săvârșesc infracțiuni să fie anchetați asemenea celorlalți cetățeni, de către DNA dacă e vorba de corupție, de către DIICOT dacă e vorba de criminalitate organizată și de către celelelate structuri de parchet dacă e vorba de alte infracțiuni, PSD-ul, Predoiu&Co, rețeaua Savonea, AUR, SOS, toți aceștia s-au opus din răsputeri la refacerea competenței DNA, de frică ca nu cumva, la un moment dat, chiar să se apuce cineva de treabă. DNA ar putea face asta dacă ar avea această competență și ar fi lăsată. Procurorii de acolo au și experiență, și logistica necesare.

Susținerea Președintelui a mecanismului procurorilor anume desemnați pentru anchetarea magistraților reprezintă de fapt abandonarea ideii refacerii competențelor DNĂ și DIICOT cu privire la magistrați. Dl. Președinte acceptă resemnat ideea că magistrații, fiind speciali, trebuie să fie anchetați de un mecanism special, SIIJ 2.0.

Mai ieri, în Camera Deputatilor PSD, împreună cu noii lor aliați extremiști, AUR și SOS, au respins propunerea legislativă de refacere a competenței DNA și DIICOT, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Iar Preșeldintele pare că nu are o problemă cu asta.