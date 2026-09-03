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Clotilde Armand anunță că o dă pe mâna ANI pe Lia Savonea, după condamnarea la un an de închisoare. Acuză că este victima unei „execuții politice”

Flavius Niculescu
Clotilde Armand anunță că o dă pe mâna ANI pe Lia Savonea, după condamnarea la un an de închisoare. Acuză că este victima unei „execuții politice”
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Fostul primar al Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare de Judecătoria Sectorului 1, printr-o sentință care nu este definitivă, a postat joi, 3 septembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj intitulat „Cum se fabrică o „penală”. Scurt ghid”. Membra USR spune că „nu a luat niciun ban din proiectele primăriei de sector”, că „toate titlurile care spun că a fost condamnată penal sunt fake news” și că urmează să depună, la Agenția Națională de Integritate (ANI) o plângere împotriva președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea.

„Cronologia unei execuții politice” / „Să fie foarte clar: nu am luat bani de la Sectorul 1”

„Cum se fabrică o „penală”. Cronologia unei execuții politice. Scurt ghid.

Am fost manager într-un proiect european al Primăriei Sectorului 1, finalizat cu succes și prin care am adus bani europeni pentru comunitatea Sectorului 1.

Să fie foarte clar: nu am luat bani de la Sectorul 1. Am muncit în acel proiect, am pontat orele lucrate și am fost plătită pentru activități efectiv prestate. Este vorba despre aproximativ 2.000 de euro încasați în șase luni, nu despre bani primiți fără muncă sau despre milioane dispărute”, scrie Clotile Armand.

Sursa foto: Mediafax

„În dosarul meu s-au succedat patru procurori” / „Nici până astăzi nu am primit un răspuns”

„Desemnarea mea ca manager de proiect nu s-a făcut pe ascuns. Dispozițiile au trecut prin circuitul juridic al Primăriei, iar prefectul de la acel moment a confirmat în scris legalitatea lor. Apoi s-a schimbat prefectul. A venit Toni Greblă, numit de PSD, și a revocat ceea ce fusese validat anterior. PSD a sesizat ANI (condus tot de PSD), iar ANI a trimis sesizarea către Parchet.

De aici începe partea pe care refuz să o mai tratăm ca fiind „normală”. În dosarul meu s-au succedat PATRU PROCURORI. Prin avocații mei am cerut oficial explicații privind aceste schimbări: la parchetul general, inspecția judiciară, CSM etc. Nici până astăzi nu am primit un răspuns.

Mai mult, după toate aceste schimbări, am devenit suspectă – lucru anunțat de parchet exact în momentul în care mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 1, într-o conferință de presă, cu televiziunile de față. Timing perfect, nu?”, spune fostul edil de la Sectorul 1.

Sursa foto: Mediafax

„Lupta juridică nu s-a încheiat” / „Urmează plângerea la ANI pentru celebra d-nă Savonea”

„Pentru cei care continuă să distribuie titluri false: nu sunt condamnată penal conform primei hotărâri a instanței. Așadar, titlurile care spun că am fost „condamnată penal” sunt fake news. Toate. PSD poate răstălmăci termenii juridici pentru a-și salva propaganda, dar realitatea judecătorească este clară: instanța nu a pronunțat o soluție de condamnare.

Lupta juridică nu s-a încheiat. Urmează apelul. Și nici cea politică. Împotriva lui Toni Greblă am depus o plângere la ANI fiindcă și-a majorat salariul de președinte AEP cu 50.000 euro. Și ANI mi-a dat dreptate declarând că Greblă a devenit incompatibil și a acționat nelegal. Urmează plângerea la ANI pentru celebra d-nă Savonea – să ne explice cu celeritate inspectorii ANI cum justifică dumneaei averea colosală şi tranzacţiile financiare uriaşe ale familiei”, mai transmite Clotilde Armand pe pagina personală de Facebook.

Secția pentru judecători a CSM a votat-o pe Lia Savonea în funcția de președinte al Curții Supreme, cu un vot de 9-1

Președintele ÎCCJ, Lia Savonea

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect. Sentința nu este definitivă

Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni, 31 august, condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostului primar de la Sectorul 1, Clotilde Armand. Totuși, decizia nu este definitivă.

Instanța i-a impus lui Clotilde Armand obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus inculparea.

În această perioadă, fostul edil trebuie să respecte mai multe obligații, printre care prezentarea la Serviciul de Probațiune București, primirea vizitelor consilierului de probațiune și anunțarea prealabilă a schimbării locuinței sau a locului de muncă. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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