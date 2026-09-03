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Ambasadorul Rusiei la Varșovia, chemat să dea explicații după incidentele din Germania. „Nu acceptăm testarea fără consecințe a granițelor noastre“

Melania Agiu
Ambasadorul Rusiei la Varșovia, chemat să dea explicații după incidentele din Germania. „Nu acceptăm testarea fără consecințe a granițelor noastre“
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Ambasadorul Moscovei la Varșovia, Gheorghii Michno, a fost convocat, joi, la Ministerul polonez al Afacerilor Externe. Potrivit rapoartelor din presă, partea poloneză îi va transmite opoziția sa fermă față de escaladarea acțiunilor agresive ale Rusiei.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe, Maciej Wewiór a subliniat că partea poloneză va transmite „opoziția noastră fermă față de escaladarea acțiunilor agresive ale Rusiei”. După cum a precizat oficialul, apelul a fost lansat în semn de solidaritate cu aliatul Germania.

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La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, a transmis, joi, în cadrul unei conferințe de presă la Weimar, că Polonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-și exprima condamnarea fermă a terorismului de stat practicat de Federația Rusă. Ministrul a subliniat că Polonia nu intenționează să tolereze acțiuni ostile pe propriul teritoriu.

„Nu acceptăm testarea fără consecințe a granițelor noastre și acțiunile ostile pe teritoriul nostru. Nu vom tolera incendiile, atacurile asupra căilor ferate, noile crime și provocările“, a declarat Sikorski.

În opinia șefului diplomației poloneze, Rusia „rămâne una dintre cele mai grave amenințări la adresa securității nu numai pentru Europa, ci și pentru întreaga ordine mondială”, iar obiectivul său este ca relațiile internaționale să se bazeze „pe dominație, nu pe cooperare”.

Guvernul german a anunțat, marți, că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig de luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns la acest incident, printre care închiderea consulatului și a centrului cultural rus din Berlin.

Reamintim că, în noaptea de 4 spre 5 august, în apropierea aeroportului din Leipzig, în estul Germaniei, un avion de transport s-a ciocnit cu un obiect neidentificat.

Avionul a fost redirecționat către Hanovra, unde s-au constatat avarii minore. Cu puțin timp înainte, aeroportul din Leipzig își suspendase activitatea după ce, pe pistă, lângă un avion de transport ucrainean de tip Antonov, fusese găsită o dronă prevăzută cu un detonator și materiale explozive.

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