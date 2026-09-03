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Alexandru Rogobete acuză USR că folosește banii României în războiul politic: „Este trădare de țară”

Elena Popescu
Alexandru Rogobete acuză USR că folosește banii României în războiul politic: „Este trădare de țară”
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Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa USR, după un demers despre care susține că ar fi vizat adoptarea, în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne LIBE a Parlamentului European, a unei rezoluții privind situația statului de drept din România.

Potrivit acestuia, inițiativa USR din LIBE a Parlamentului European nu a obținut susținerea necesară pentru a merge mai departe. Rogobete acuză formațiunea politică că ar fi încercat să folosească instituțiile europene și finanțarea europeană ca instrument în lupta politică internă și califică demersul drept ”trădare de țară”.

”Când luptele politice interne ajung să fie exportate la Bruxelles și când finanțarea României este pusă pe masa negocierilor pentru un avantaj de partid, pentru mine există un singur cuvânt: TRĂDARE. USR pare dispus să pună sub semnul întrebării inclusiv credibilitatea țării în fața partenerilor europeni doar pentru a câștiga politic.

USR a încercat în Comisia LIBE a Parlamentului European să promoveze o rezoluție privind situația statului de drept din România. Demersul nu a obținut susținerea necesară pentru a merge mai departe. Dar problema rămâne.

Să ceri instituțiilor europene să blocheze sau să condiționeze banii europeni destinați României doar pentru a obține un avantaj în războiul politic intern este, din punctul meu de vedere, un gest de o gravitate fără precedent. Este trădare de țară”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook.

”Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul”

Fostul ministru a afirmat că este oportună deschiderea unei anchete de către instituțiile abilitate împotriva liderilor politici și a Guvernului Bolojan.

”Cred că este legitimă inclusiv întrebarea dacă nu se impune deschiderea unei anchete de către instituțiile judiciare competente pentru a stabili dacă acțiunile unor reprezentanți politici și eventualele decizii sau demersuri ale Guvernului demis condus de Ilie Bolojan au încălcat legea și dacă pot intra sub incidența unor infracțiuni împotriva statului”, a mai spus Rogobete.

În finalul mesajului, Rogobete susține că atacurile politice și criticile la adresa Guvernului sau Parlamentului sunt firești într-o democrație, însă acestea nu ar trebui să afecteze interesele României la nivel european.

”Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul. Nu poți transforma miliardele de euro destinate românilor într-o armă de negociere politică”, a mai declarat Rogobete.

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