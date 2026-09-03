Guvernul a aprobat stimulente financiare de 2.000 de lei pentru absolvenții de clasa a VIII-a și de 5.000 de lei pentru absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026. Potrivit decidenților, măsura nu va afecta bugetul general consolidat.

Guvernul României a aprobat, în ședința din 3 septembrie, acordarea unor stimulente financiare destinate absolvenților care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Instituția precizează că lista beneficiarilor și modalitatea efectivă de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

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Guvernul recunoaște meritele de excelență

Scopul acestei măsuri, afirmă Guvernul, este, de fapt, recunoașterea rezultatelor de excelență și încurajarea elevilor cu rezultate foarte bune penrru a-și putea continua activitatea pe plan educațional.

Potrivit informării de presă transmise de Guvern privind actele normative adoptate în ședința de joi, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor primi un stimulent financiar de 2.000 de lei.

5.000 de lei pentru elevii cu media 10 la Bac

În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5.000 de lei.

În anul 2026, un număr de 7 absolvenți ai clasei a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională. Alți 92 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat.

De notat că pentru acordarea stimulentelor este necesară suma totală de 474.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților clasei a VIII-a, 460.000 de lei urmând a fi acordați absolvenților de liceu.

De unde provin banii

Banii provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026. Potrivit Guvernului, măsura nu aduce costuri suplimentare pentru bugetul general consolidat.

Prin hotărârea adoptată joi, absolvenții cu rezultate maxime la cele două examene naționale vor beneficia de un sprijin financiar diferențiat în funcție de nivelul de învățământ.

„Prin această măsură, Guvernul urmărește să încurajeze absolvenții cu rezultate remarcabile să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic”, se arată în comunicat.