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Președintele Consiliului European a mulțumit României pentru angajamentul „neclintit“ față de securitatea Europei. „Escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“

Melania Agiu
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Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a mulțumit, joi, președintelui Nicușor Dan și României pentru angajamentul neclintit față de securitatea Europei. În urma întâlnirii de la București, oficialul de la Bruxelles a transmis că „escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“.

„(La București n.r.) am discutat despre situația de securitate la frontiera noastră de est și în Marea Neagră, iar eu i-am mulțumit lui Nicușor Dan și României pentru angajamentul neclintit față de securitatea Europei.  Am convenit că escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană – dimpotrivă. De asemenea, ne-am concentrat asupra următorului nostru buget pe termen lung, care va consolida apărarea și securitatea Europei – contribuind totodată la creștere, prosperitate și competitivitate. Mă bucur să fiu în România!“, a scris președintele Consiliului European pe pagina sa de X.

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Antonio Costa a avut, joi dimineața, la Bucureşti, o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan. Vizita oficialului în România face parte dintr-un turneu regional care include alte două opriri în aceeași zi. Potrivit agendei oficiale, președintele Consiliului European va merge ulterior la Sofia și Atena.

„Să ascult fiecare lider în propria capitală este foarte important pentru mine pentru că ne va ajuta să ne pregătim şi să facem progres în activitatea Consiliului European pe parcursul anului acestuia. Următoarele luni vor fi cruciale pentru Uniunea noastră. Va trebui să luăm o decizie majoră cu privire la viitorul bugetului nostru european pe termen lung, o decizie care ne va modela priorităţile şi capacitatea de a livra, de a ne respecta responsabilităţile în anii care urmează. Trebuie să ajungem la un acord până la finalul acestui an. Pentru ca Uniunea Europeană să poată să îşi respecte priorităţile, ne trebuie un buget care să îşi îndeplinească scopul”, a declarat preşedintele Consiliului European.

Potrivit oficialului european, următorul buget trebuie să consolideze apărarea şi securitatea Uniunii Europene.

„Funcţionăm într-un context geopolitic complet diferit faţă de cel în care ne aflam atunci când am aprobat bugetul curent în 2020. Această nouă realitate impune o nouă abordare cu privire la noul buget, o nouă structură şi o nouă modalitate de a ne aloca resursele. Trebuie să ne asigurăm că următorul buget pe termen lung îi va permite Europei să îşi consolideze apărarea, securitatea, să îşi dezvolte competitivitatea şi inovarea şi să construiască o rezilienţă strategică sporită. În acelaşi timp, viitorul buget trebuie să continue să sprijine politicile de coeziune şi agricole, care contribuie în mod direct la prosperitatea şi rezilienţa regiunilor noastre”, a transmis Antonio Costa.

El a precizat că trebuie găsit un acord echilibrat până la sfârşitul acestui an în privinţa bugetului Uniunii Europene.

„Toate acestea, ca în orice alt buget, trebuie atinse în limitele resurselor finite, menţinând contribuţiile naţionale în limite rezonabile. Prin urmare, un pachet echilibrat, ambiţios, de aşa numite noi resurse proprii, noi surse de venit pentru Uniunea Europeană vor juca un rol cheie în acordul final. Dar sunt încrezător că împreună vom face faţă provocării. Vom găsi un acord echilibrat până la finalul acestui an. Aceasta este singura modalitate de a evita întreruperi în investiţiile noastre pentru fermierii noştri, afacerile noastre, studenţii noştri, cercetătorii noştri şi inovatorii noştri”, a mai declarat preşedintele Consiliului European în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Cotroceni, alături de Nicușor Dan.

„Aș dori să-mi exprim aprecierea pentru România pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană. Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice, inclusiv cea de la Marea Neagră. Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat dronele maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei ca un tot. Unitatea noastră în sprijinul Ucrainei nu va fi frântă de încercările Rusiei de a ne intimida sau a ne diviza.

Permiteți-mi să felicit sprijinul de neclintit acordat de România pentru Ucraina, trebuie să lucrăm, în continuare, uniți, pentru o pace justă și durabilă. De asemenea, sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și pentru calea sa către integrarea europeană. Fiecare extindere a făcut Europa mai puternică din punct de vedere politic și economic.”, a mai precizat președintele Consiliului European în cadrul declarațiilor comune de presă.

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