Președintele Consiliului European a mulțumit României pentru angajamentul „neclintit“ față de securitatea Europei. „Escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a mulțumit, joi, președintelui Nicușor Dan și României pentru angajamentul neclintit față de securitatea Europei. În urma întâlnirii de la București, oficialul de la Bruxelles a transmis că „escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“.

„(La București n.r.) am discutat despre situația de securitate la frontiera noastră de est și în Marea Neagră, iar eu i-am mulțumit lui Nicușor Dan și României pentru angajamentul neclintit față de securitatea Europei. Am convenit că escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană – dimpotrivă. De asemenea, ne-am concentrat asupra următorului nostru buget pe termen lung, care va consolida apărarea și securitatea Europei – contribuind totodată la creștere, prosperitate și competitivitate. Mă bucur să fiu în România!“, a scris președintele Consiliului European pe pagina sa de X.

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Antonio Costa a avut, joi dimineața, la Bucureşti, o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan. Vizita oficialului în România face parte dintr-un turneu regional care include alte două opriri în aceeași zi. Potrivit agendei oficiale, președintele Consiliului European va merge ulterior la Sofia și Atena.

„Să ascult fiecare lider în propria capitală este foarte important pentru mine pentru că ne va ajuta să ne pregătim şi să facem progres în activitatea Consiliului European pe parcursul anului acestuia. Următoarele luni vor fi cruciale pentru Uniunea noastră. Va trebui să luăm o decizie majoră cu privire la viitorul bugetului nostru european pe termen lung, o decizie care ne va modela priorităţile şi capacitatea de a livra, de a ne respecta responsabilităţile în anii care urmează. Trebuie să ajungem la un acord până la finalul acestui an. Pentru ca Uniunea Europeană să poată să îşi respecte priorităţile, ne trebuie un buget care să îşi îndeplinească scopul”, a declarat preşedintele Consiliului European.

Potrivit oficialului european, următorul buget trebuie să consolideze apărarea şi securitatea Uniunii Europene.

„Funcţionăm într-un context geopolitic complet diferit faţă de cel în care ne aflam atunci când am aprobat bugetul curent în 2020. Această nouă realitate impune o nouă abordare cu privire la noul buget, o nouă structură şi o nouă modalitate de a ne aloca resursele. Trebuie să ne asigurăm că următorul buget pe termen lung îi va permite Europei să îşi consolideze apărarea, securitatea, să îşi dezvolte competitivitatea şi inovarea şi să construiască o rezilienţă strategică sporită. În acelaşi timp, viitorul buget trebuie să continue să sprijine politicile de coeziune şi agricole, care contribuie în mod direct la prosperitatea şi rezilienţa regiunilor noastre”, a transmis Antonio Costa.

El a precizat că trebuie găsit un acord echilibrat până la sfârşitul acestui an în privinţa bugetului Uniunii Europene.