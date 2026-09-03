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Dunărea ar putea scădea din nou. Autoritățile pregătesc un plan pentru asigurarea apei necesare centralei de la Cernavodă

Dunărea ar putea scădea din nou. Autoritățile pregătesc un plan pentru asigurarea apei necesare centralei de la Cernavodă
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Debitul Dunării este așteptat să scadă din nou începând cu 10 septembrie, iar autoritățile pregătesc mai multe măsuri pentru a asigura apa necesară funcționării în condiții de siguranță a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat un plan de intervenție care va fi aplicat treptat, în funcție de evoluția nivelului fluviului. Sistemul este conceput ca o soluție temporară, modulară și reversibilă și va fi instalat în zona în care brațul Dunărea Veche se întâlnește cu intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Intervenția va fi declanșată dacă nivelul apei din bazinul prizei centralei ajunge la 1,58 metri.

Ce măsuri a găsit statul pentru a combate problemele cauzate de secetă

Într-o primă etapă, autoritățile vor amplasa nave și barje pe o lungime de aproximativ 600 de metri. Scopul este direcționarea unui volum mai mare de apă către Canalul Dunăre-Marea Neagră și, implicit, către priza de apă a centralei. Dacă această măsură nu va fi suficientă, va fi instalat un sistem modular format din pontoane și hidrobaraje pe o lungime de aproximativ 170 de metri. În cazul în care va fi necesar, soluția poate fi înlocuită cu un baraj temporar construit din piatră.

Autoritățile au pregătit și o variantă de rezervă. Dacă primele două etape nu vor produce efectul dorit, Apele Române și Nuclearelectrica vor folosi pompe de mare capacitate pentru a suplimenta cantitatea de apă direcționată către sistemul de răcire al centralei.

Costurile, acoperite cu bani din fondul de rezervă

Costurile lucrărilor realizate de Apele Române vor fi acoperite prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă al Guvernului. Celelalte instituții și companii implicate vor suporta cheltuielile din propriile bugete. Situația este monitorizată atent, în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la valori extrem de scăzute. Autoritățile au anunțat că soluțiile vor fi aplicate gradual și adaptate în funcție de evoluția debitului.

Problemele apărute din cauza nivelului scăzut al Dunării au afectat deja activitatea centralei de la Cernavodă. Cele două unități nucleare au fost oprite în contextul debitului redus al fluviului, iar reluarea activității nu este așteptată mai devreme de 10 septembrie. Centrala de la Cernavodă este una dintre principalele surse de producție de energie electrică ale României, cele două reactoare asigurând în condiții normale aproximativ 20 la sută din necesarul zilnic de energie al țării.

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