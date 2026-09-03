Curs BNR azi, 3 septembrie 2026. Leul a câştigat teren în raport cu moneda euro

Banca Națională a României a anunțat joi, 3 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american au pierdut teren în fața leului, în timp ce francul elvețian a înregistrat o creștere.

Potrivit cursului de referință publicat de BNR, un euro este cotat la 5,2536 lei, în scădere cu 0,0019 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană valora 5,2555 lei.

Și dolarul american s-a depreciat. Un dolar este cotat la 4,5266 lei, cu 0,0146 lei mai puțin decât miercuri, când cursul BNR a fost de 4,5412 lei.

De asemenea, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,57 lei, astfel că gramul de aur a fost cotat la 644,6814 lei.

Presiunea pe cursul valutar se menține. Criza politică și cererea de euro pun leul sub presiune

Presiunea asupra leului continuă, pe fondul incertitudinii politice și al cererii reale de euro din economie. România funcționează din 5 mai cu un Guvern interimar, iar instabilitatea politică se reflectă și în evoluția pieței valutare.

Tensiunile politice interne se suprapun peste o nevoie constantă de valută din partea companiilor și a populației, ceea ce menține cursul leu-euro sub presiune.

În același timp, dobânzile la care se împrumută statul, dar și cele de pe piața monetară, se mențin la niveluri ridicate, ceea ce limitează spațiul de manevră pentru o eventuală relaxare a condițiilor financiare.

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Euro a continuat să scadă în primele ședințe din septembrie. Moneda europeană a fost cotată la 5,2575 lei pe 1 septembrie, a coborât la 5,2555 lei pe 2 septembrie și a ajuns joi la 5,2536 lei.

Însă, dolarul american a avut o evoluție oscilantă. Dacă pe 1 septembrie, cursul a fost de 4,5331 lei, pe 2 septembrie a urcat la 4,5412 lei, iar joi a coborât la 4,5266 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5996 lei pe 1 septembrie, a scăzut la 5,5726 lei miercuri, iar joi a revenit la 5,5922 lei.

Lira sterlină a continuat să scadă. De la 6,1398 lei pe 1 septembrie, aceasta a coborât la 6,1267 lei pe 2 septembrie și la 6,1095 lei joi.