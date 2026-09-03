Adrian Țuțuianu – președintele Autorității Electorale Permanente (AEP) – și vicepreședintele AEP, Zsombor Vajda, au participat la o reuniune de consultare cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare. Reuniunea a fost dedicată proiectului de lege privind partidele politice.

La consultări au participat reprezentanți mai multor formațiuni politice: Partidul Patrioților, Partidul Noua Românie, Partidul Forța Dreptei, Partidul Național Conservator Român, Partidul Liga Acțiunii Naționale, Partidul Dreptate și Respect în Europa pentru Toți, Partidul Dreptate și Frăție, Partidul Integrității Naționale – PIN, Partidul Social Democrat Unit – PSDU, Partidul REPER, Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache, Partidul ADRO – Alianța Dreapta Română, Partidul SENS și Partidul Acțiunea Conservatoare.

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Care a fost tema principală a discuțiilor

Discuțiile au vizat principalele prevederi ale proiectului, precum și propunerile și observațiile formulate de reprezentanții formațiunilor politice participante.

„În ultimele luni, mai multe partide politice neparlamentare au solicitat dizolvarea sau radierea din Registrul partidelor politice, în special după anunțarea de către AEP a acțiunilor de control privind respectarea obligațiilor legale.

Aceste situații evidențiază necesitatea unui cadru legislativ clar, predictibil și aplicabil tuturor formațiunilor politice, indiferent dacă sunt parlamentare sau neparlamentare.

Partidele politice au un rol important în viața democratică, însă, din momentul înființării și înregistrării lor, trebuie să respecte cadrul legal aplicabil”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, adăugând că își dorește ca acest proiect să fie rezultatul unui dialog real cu toate partidele politice, iar observațiile și propunerile acestora să contribuie la îmbunătățirea formei finale a actului normativ.

Proiectul de lege privind partidele politice se află în transparență decizională

Proiectul de lege privind partidele politice se află în transparență decizională începând cu data de 21 august.

În cadrul întâlnirii au fost oferite explicații privind fundamentarea juridică a proiectului. Elaborarea acestuia a ținut cont de

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

recomandările cuprinse în Ghidul OSCE/ODIHR

recomandările Comisiei de la Veneția

jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

deciziile Curții Constituționale a României (CCR) și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) dar și a organismelor electorale în principal Biroul Electoral Central.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, vicepreședintele Zsombor Vajda și membrii echipei care au elaborat proiectul au oferit răspunsuri și clarificări la întrebările, observațiile și criticile formulate de reprezentanții partidelor participante.

Totodată, au fost clarificate informațiile potrivit cărora AEP ar urmări promovarea proiectului prin ordonanță de urgență a Guvernului.

AEP este o autoritate administrativă autonomă, aflată sub control parlamentar, iar proiectul va urma procedura legislativă în Parlament, unde va fi dezbătut și adoptat potrivit etapelor prevăzute de lege.

Seria consultărilor cu reprezentanții partidelor politice, atât parlamentare, cât și neparlamentare, va continua, în vederea asigurării unui dialog instituțional deschis și a îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniu.

„Autoritatea Electorală Permanentă își reafirmă disponibilitatea pentru dialog și consultare cu toate formațiunile politice, precum și cu instituțiile interesate să participe la dezbateri, în vederea consolidării unui proces electoral transparent și democratic”, transmite AEP.