Catavencii.ro: Reparațiile mașinilor de Poliție costă mai mult decât mașinile

Poliția Capitalei are, cum este și normal, o groază de mașini în dotare. Iar mașinile se mai strică, desigur, și trebuie reparate. Cum tot serviciul ăsta este unul externalizat, din buget au fost alocați o gălăgie de bani pentru întreținerea mașinilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Oamenii au făcut și niște estimări, desigur, căci nu puteau altfel să scoată contractele la licitație. De exemplu, pentru un lot, servicii de mentenanță corectivă și preventivă a vehiculelor Dacia Duster Comfort, din 2020, au pregătit 8.309.470 de lei, bani cu care vor fi operate revizii și reparații pentru un număr de până la 174 de autoturisme. Adică pentru fiecare autoturism a fost alocată o sumă de 47.755 de lei plus TVA. Practic, dacă luăm în calcul și TVA, oamenii au bugetat pentru reparații cam cât valoarea mașinii în sine.

