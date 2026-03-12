Prima pagină » Actualitate » Câte grame are un kilogram de zahăr cumpărat din magazin? ANPC a descoperit comercianți care au furat 100 de tone de zahăr, bob cu bob

12 mart. 2026, 21:03, Actualitate
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că aproximativ 140 de tone de zahăr au fost oprite definitiv de la comercializare, după ce inspectorii au descoperit diferențe semnificative între cantitatea declarată pe ambalaj și cea reală. Conform ANPC, cumpărătorii au fost păgubiți de nu mai puțin de 10 tone de produs.

Acțiunea face parte dintr-o amplă campanie de monitorizare și control la nivel național, care a vizat operatorii economici ce comercializează zahăr, cu scopul de a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor, preia Mediafax.

Furt impresionant din mica ciupeală

În urma controalelor efectuate în 10 martie 2026, comisarii ANPC au constatat că unele produse aveau diferențe de peste 70 de grame față de gramajul declarat pe ambalaj.

Raportat la cantitatea totală de zahăr retrasă de pe piață, rezultă că aproximativ 10 tone de zahăr nu au fost livrate în mod real consumatorilor, deși erau incluse în gramajul declarat.

Prejudiciul total estimat pentru cumpărători se ridică la aproximativ 30.000 de lei.

Sancțiuni de peste 2,8 milioane de lei

În cadrul acțiunii de control, inspectorii ANPC au verificat 271 de operatori economici.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate mai multe sancțiuni:

  • 456 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 2,84 milioane de lei

  • 110 avertismente

  • 11 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (OTPS) până la remedierea deficiențelor

Potrivit reprezentanților ANPC, practicile identificate se încadrează în categoria practicilor comerciale incorecte, deoarece pot induce în eroare consumatorii în privința caracteristicilor esențiale ale produsului, în special cantitatea reală achiziționată.

