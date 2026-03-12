O simplă vizită la magazin s-a transformat într-un moment de neuitat pentru o femeie din Kentucky. Un loz răzuibil de 20 de dolari, cumpărat pe impuls, i-a adus 500.000 de dolari, iar emoțiile au fost atât de puternice încât a leșinat pentru câteva secunde.

Decizia de ultim moment i-a adus un câștig de 500.000 de dolari

Câștigătoarea a ales să rămână sub anonimat, însă a povestit că nu obișnuia să meargă în magazinul de unde a cumpărat biletul. inițial, aceasta intenționa să încaseze câștigul de pe un alt bilet, dar s-a răzgândit pe ultimul moment și a mai cumpărat unul.

„Aveam un bilet de 20 de dolari de încasat și m-am gândit : «Lasă, iau unul nou cât sunt aici»”, a declarat ea pentru Kentucky Lottery.

Semnele că biletul era norocos au apărut rapid. După ce a răzuit primul număr, a continuat și a descoperit cifra care i-a adus premiul uriaș.

„Când am văzut cele trei zerouri, am încremenit. Nu puteam să respir, tremuram, nu puteam să conduc. Cred că am leșinat pentru o clipă”, a spus femeia.

Soțul ei a povestit că a fost la fel de șocat.

„Nu putea să vorbească, tot repeta că nu poate să respire. Să aud că a câștigat o jumătate de milion de dolari a fost ultimul lucru la care m-aș fi așteptat”, a spus el.

Femeia nu este la primul câștig

Cei doi s-au prezentat ulterior la sediul Kentucky Lottery pentru a revendica premiul, care, după reținerea taxelor, a ajuns la 362.500 de dolari. Magazinul Kroger, unde a fost vândut lozul, va primi un bonus de 5.000 de dolari.

Femeia a mai avut noroc la loterie, în 2017, când a câștigat 225.000 de dolari la jocul Cash Ball.

„Acești bani îmi dau răgaz. O voi ajuta pe fiica mea și, în sfârșit, îmi voi cumpăra o mașină nouă – una pe care să o aleg eu”, a spus ea.

Astfel de întâmplări sunt din ce în ce mai frecvente. Recent, o pensionară din Carolina de Nord a dăruit nepoatei sale un bilet răzuibil de 5 dolari, care i-a adus câștigul de 150.000 de dolari. În Franța, un bărbat a câștigat de trei ori la loz, devenind milionar. În 2025, 189 de persoane au devenit milionari în urma jocurilor „răzuiește și câștigă”, Companiei Naționale de Loterie (FDJ).

Recomandarea autorului: