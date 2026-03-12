Prima pagină » Economic » Guvernul extinde sprijinul pentru transportatori până la 30 aprilie 2027. Schema de compensare a motorinei se modifică substanțial 

Rene Pârșan
12 mart. 2026, 21:43, Economic
Guvernul României a adoptat o hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1094/2025, prin care se continuă sprijinul acordat operatorilor de transport rutier pentru compensarea creșterii prețului la motorină, dar schema de compensare a motorinei se modifică substanțial, anunță Ciprian Constantin Șerban Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Ce se schimbă prin noua hotărâre:

  • Schema de ajutor de stat își schimbă denumirea și va viza compensarea creșterii prețului la motorină, nu doar a accizei.
  • Perioada de acordare a ajutorului este extinsă până la 30 aprilie 2027, pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026.

Valoarea compensării crește la 85 bani/litru – pentru motorina achiziționată între 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026, față de valorile anterioare:

  • 40 bani/litru – pentru motorina achiziționată între 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025
  • 65 bani/litru – pentru motorina achiziționată între 1 ianuarie 2026 – 31 martie 2026

Bugetul total estimat al schemei se mărește de la 190 milioane lei la 652,195 milioane lei, iar aproximativ 6.200 de operatori economici vor beneficia de acest sprijin.

Operațiunile privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează strict de către ordonatorul principal de credite – Ministerul Finanțelor în calitate de furnizor al ajutorului de stat, instituție responsabilă în ceea ce privește plata sumelor aprobate prin decizii.

Depunerea cererilor pentru compensare se face online

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a pus la dispoziția operatorilor de transport Sistemul informatizat de administrare a schemei de ajutor de stat, care permite depunerea electronică a cererilor și a documentelor justificative.

Platforma este disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la adresa:

https://compensareacciza.arr.ro

Situația actuală a utilizării sistemului:

  • 3058 conturi de utilizatori create în platformă
  • 2558 cereri de compensare depuse pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025
  • 71.339.118 lei – valoarea totală solicitată de operatorii de transport

Operatorii beneficiază și de suport tehnic pentru utilizarea platformei, atât telefonic, la numerele dedicate, cât și prin e-mail: [email protected].

