Povestea emoționantă care circulă pe rețelele despre un jandarm care ar fi plătit laptele furat de un tată este falsă. Jandarmeria Română atrage atenția asupra importanței verificării informațiilor.

Mesajul Jandarmeriei: „Nu distribui o informație care distorsionează adevărul”

Pe rețelele de socializare a apărut o relatare emoționantă cu un tată care ar fi furat lapte pentru copilul său, iar acesta ar fi fost iertat de un jandarm și i-ar fi plătit produsul. Mulți utilizatori au distribuit povestea, emoționați de gestul caritabil.

În realitate, această narațiune este una falsă. Jandarmeria Română a atras atenția asupra acestui lucru și a explicat că furtul este o infracțiune, indiferent de situație și circumstanțe, și niciun reprezentant al legii nu poate trece peste lege pentru a face un gest personal de cariate.

Potrivit oficialilor, detaliile despre uniforma presupusului jandarm și eticheta laptelui nu corespund realității.

„‘Un tată care a sustras dintr-un magazin lapte pentru copilul lui a fost iertat de jandarm. Jandarmul a plătit chiar el produsele.’ Pentru mulți dintre noi poate părea o poveste emoționantă, dar, în spatele ei, ascunde informații false. Hai să îți spunem care sunt motivele pentru care povestea care te-a emoționat e o dezinformare: Furtul e o infracțiune, oricare ar fi motivul săvârșirii. Și, niciodată, nu va fi trecut cu vederea de un om al legii. Da, facem acte caritabile, dar nu omitem încălcarea legii. Detaliile de pe ținuta jandarmului, crede-ne pe cuvânt, nu au legătură cu uniforma noastră. Nici literele de pe cutia de lapte (suntem și noi părinți). Această narațiune falsă se adaugă celorlalte pe care Jandarmeria le-a semnalat și demontat în cadrul campaniei de combatere a dezinformării, ‘Sunt George și sunt real!’. Cel mai important sfat pe care îl avem pentru tine: informează-te întotdeauna din surse oficiale și nu distribui o informație care distorsionează adevărul, oricât de emoționantă ar părea!”, se arată în mesajul transmis de Jandarmeria Română.

