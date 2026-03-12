Guvernul a decis astăzi majorarea salariului minim și a aprobat proiectul bugetului de stat pentru 2026, care urmează să fie dezbătut în Parlament, unde coaliția pregătește amendamente și negocieri.

Guvernul a decis bugetul pe 2026

În urma ședinței de Guvern de astăzi, 12 martie, Executivul a stabilit ca salariul minim brut să ajungă la 4.325 de lei de la 1 iulie, în creștere cu 275 de lei față de nivelul actual.

Decizia vine în paralel cu aprobarea proiectului bugetului de stat pentru 2026, estimat cu venituri totale de 36% din PIB și cheltuieli suplimentare de aproximativ 55,5 miliarde de lei. Deficitul bugetar este proiectat la 6,2% din PIB pentru anul viitor, cu perspective de reducere la 5,1% în 2027.

Pe agenda ședinței de Guvern au mai figurat o hotărâre privind majorarea salariului minim și o ordonanță de urgență pentru simplificarea investițiilor străine.

Nemulțumiri în coaliție

În proiectul de buget sunt prevăzute 1,7 miliarde de lei pentru aceste ajutoare, aceeași sumă ca în 2025. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că suma nu este suficientă pentru extinderea programului.

„Beneficiile pentru pensionari trebuie să meargă pentru 2,8 milioane de pensionari și să crească pragul de la 2.574 la 3.000 de lei. Ar fi nevoie de un surplus de 850 de milioane de lei”, a declarat ministrul.

Partenerii din coaliție nu sunt de acord cu majorarea pragului, argumentând că nu există resurse bugetare suplimentare. În aceste condiții, PSD a anunțat că va depune amendamente în Parlament pentru a modifica prevederile.

Social-democrații pregătesc și alte propuneri de modificare a bugetului. Printre acestea se numără eliminarea obligației de plată a contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pentru veteranii de război și pentru personalul monahal.

Decizia finală se mută în Parlament

După aprobarea din Guvern, proiectul legii bugetului de stat pe 2026 va merge la Parlament, pentru dezbatere și adoptare.

Pentru ca bugetul să treacă de Parlament, proiectul trebuie să obțină votul majorității parlamentarilor prezenți la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, adică jumătate plus unu din totalul acestora.

Pachetul de documente aferente proiectului de buget general consolidat pentru anul 2026 a fost publicat marți în transparență. Bugetul este construit pe principii de „responsabilitate fiscală, echilibru și dezvoltare economică sustenabilă”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Potrivit acestora, „proiectul de buget este orientat către mediul de afaceri și relansare economică și se bazează pe un nivel record al investițiilor publice și pe utilizarea extinsă a fondurilor europene, cu obiectivul de a susține creșterea economică și dezvoltarea comunităților locale”.

„Bugetul pentru 2026 este un buget al responsabilității și al dezvoltării și reflectă angajamentul Guvernului pentru menținerea echilibrului între consolidarea fiscală și susținerea investițiilor, astfel încât ajustarea deficitului bugetar să se realizeze gradual, fără să afecteze potențialul de creștere al economiei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, înainte de ședință.

