Dosarele Epstein răzbat până în mediul universitar românesc. Ce universitate de prestigiu din România derulează anchete

Dosarul Epstein a ajuns la o universitate de prestigiu din România. Mai multe organizații au cerut retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat unui profesor universitar.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a început o anchetă după ce mai multe organizații civice au solicitat retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat profesorului universitar Martin Andreas Nowak, matematician și biolog la Universitatea Harvard.

Conform unui comunicat de presă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”a primit o scrisoare deschisă din partea mai multor organizații neguvernamentale. În aceasta se menționează faptul că Martin A. Nowak, profesor la Universitatea Harvard, este menționat în dosarele Jeffrey Epstein.

„Dacă, în urma analizei efectuate de UAIC și de Facultatea de Matematică, vor fi identificate argumente în favoarea retragerii titlului acordat profesorului Martin Andreas Nowak, va fi înaintată Senatului o propunere în acest sens, o eventuală decizie putând fi luată doar de către acest for. Până în prezent, în documentele instituționale existente la nivelul Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași nu au fost identificate documente oficiale care să ateste existența unei colaborări instituționale între UAIC și Program for Evolutionary Dynamics (PED)”, se menționează în comunicatul de presă.

De asemenea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” subliniază faptul că nu a primit și nu poate primi sponsorizări anonime, conform legislației din România privind sponsorizarea, care impune existența contractelor de sponsorizare și identificarea clară a sponsorului.

„Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași tratează cu responsabilitate orice sesizare referitoare la reputația instituției și va analiza toate informațiile relevante în cadrul procedurilor academice și administrative aplicabile”, se menționează în comunicatul UAIC.

Șapte organizații civice cer conducerii UAIC retragerea titlului Doctor Honoris Causa acordat lui Martin A. Nowak

Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, alături de organizațiile Corupția Ucide, Inițiativa România, Reset, Activism Civic Craiova, Rezistența Civică Galați și Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara solicită conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași să înceapă procedura de retragere a titlului Doctor Honoris Causa acordat pe 9 iunie 2010 profesorului Martin Andreas Nowak. Martin Andreas Nowak este menționat de peste 4.000 de ori în dosarele Jeffrey Epstein.

În acest sens, organizațiile au trimis o scrisoare rectorului UAIC Iași, Liviu-George Maha, Biroului Executiv al Consiliului de Administrație și Senatului universității.

„Potrivit documentelor publicate de către DOJ, în noiembrie 2009, cu şapte luni înainte ca Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi să confere titlul Doctor Honoris Causa, asistenta lui Jeffrey Epstein, Lesley Groff îi solicita lui Martin Andreas Nowak ‘numele universităţii din România de unde aţi luat oamenii’. Răspunsul, furnizat de doctoranda sa, Corina Tarniţă (în prezent profesoară la Universitatea Princeton), menţiona explicit că cele două tinere sunt de la Universitatea din Iaşi”, se arată în comunicatul de presă al Grupului de Iniţiativă Civică „În Stradă”.

Autorul recomandă:

Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi

Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile

Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat