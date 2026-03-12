Prima pagină » Știri externe » Care sunt achizițiile pentagonului din anul 2025. Homar și crab în valoare de 9 milioane de dolari, mobilă sau un pian Steinway

Care sunt achizițiile pentagonului din anul 2025. Homar și crab în valoare de 9 milioane de dolari, mobilă sau un pian Steinway

12 mart. 2026, 21:46, Știri externe
Pentagonul, sub conducerea lui Pete Hegseth, a cheltuit peste 93 de miliarde de dolari în septembrie, inclusiv pe produse alimentare de lux și iPad-uri, arată The Independent. Potrivit analizei făcute de Open the Books, Pete Hegseth ar fi cheltuit inclusiv 9 milioane de dolari doar pe cine cu crab și homar.

O îmbunătățire a calității meselor soldaților americani este considerată în mod tradițional un semn că se pregătește o operațiune militară majoră, cum ar fi în cazul acesta, războiul dus de Donald Trump împotriva Iranului.

Analiza cheltuielilor a constatat că, numai în luna septembrie, Departamentul de Război al SUA a cheltuit în total 6,9 milioane de dolari pe homar și 2 milioane de dolari pe crabul regal din Alaska, potrivit organismului de supraveghere guvernamentală. În 2025, departamentul a cheltuit, de asemenea, peste 7,4 milioane de dolari pe homar în lunile martie, mai, iunie și octombrie.

Fructele de mare nu au fost singurele alimente scumpe cumpărate de Pentagon în anul 2025. Fructele de mare decadente nu au fost singurele alimente scumpe cumpărate de la Pentagon. Hegseth a cheltuit, de asemenea, aproximativ 15,1 milioane de dolari pe friptură de antricot în septembrie, 124.000 de dolari pe aparate noi de înghețată și 139.224 de dolari pe comenzi de gogoși.

Din cauza modului în care funcționează finanțarea federală, există presiuni asupra șefilor de departamente pentru a-și încheia anii fiscali fără un surplus de fonduri. Dacă se întâmplă acest lucru, acest lucru ridică semne de întrebare în Congres cu privire la necesitatea sau nu a reducerii bugetului anual al agenției sau departamentului.

Tot în septembrie, Hegseth cheltuit aproape 100.000 de dolari pe un pian cu coadă Steinway pentru a dota casa șefului de stat major al Forțelor Aeriene. De asemenea, a cheltuit 5,3 milioane de dolari pe dispozitive Apple, inclusiv iPad-uri nou-nouțe, potrivit raportului.

Are armata SUA o obsesie cu mobila?

Armata americană cheltuiește sume enorme de bani pe mobilă de zeci de ani. Conform analizei, Departamentul Apărării a cheltuit în medie 257,6 milioane de dolari pe mobilă în fiecare septembrie din 2008, ceea ce reprezintă o creștere de 564% față de cheltuielile obișnuite pentru mobilă pe parcursul anului. Fostul președinte Barack Obama a cheltuit în mod obișnuit între 300 și 400 de milioane de dolari pe mobilă în septembrie, în timpul mandatului său, conform raportului.

În ciuda acestor achiziții, cea mai mare parte a fondului Pentagonului a mers în luna septembrie spre granturi și contracte, unde au fost cheltuite peste 90 de miliarde de dolari. Numai în ultimele cinci zile lucrătoare din septembrie, raportul arată că departamentul a cheltuit 50,1 miliarde de dolari.

93 de miliarde de dolari cheltuiți doar într-o lună

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a atras atenția asupra cheltuielilor Pentagonului într-o postare pe rețelele de socializare care conținea o imagine generată de inteligență artificială cu Hegseth relaxându-se într-un fotoliu elegant, înconjurat de un pian cu coadă, numeroase iPad-uri și farfurii umplute cu cozi de homar și friptură.

„HEGSETH A RISIPIT 93 DE MILIARDE DE DOLARI DIN BANII CONTRIBUABILILOR ÎNTR-O LUNĂ!!” se arată în postare.

