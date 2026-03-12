Prima pagină » Știri externe » În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram

În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram

12 mart. 2026, 21:15, Știri externe
În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram

După ce a transmis joi primul mesaj către populație, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și-a făcut și conturi pe rețelele de socializare, arată Mediafax. Pe fondul conflictului și al încercărilor serviciilor de informații de a-l localiza pe noul conducător al Iranului, Khamenei a început să utilizeze platformele X și Telegram pentru a comunica oficial.

Mojtaba Khamenei a transmis pe 12 martie primul său mesaj oficial prin intermediul acestor canale, unde a cerut închiderea tuturor bazelor americane din Orientul Mijlociu și a amenințat cu atacuri asupra acestora. Deși a fost ales ca lider suprem pe 8 martie, Khamenei nu și-a făcut încă apariția la televiziunea de stat, ci a ales în schimb ca mesajul său să fie transmis pe social media și să fie citit de prezentatorii TV. Conturile de X în arabă și farsi ale lui Mojtaba Khamenei au ajuns în câteva ore, fiecare, la peste 40.000 de urmăritori, în timp ce pe Telegram are doar 15.500.

Mojtaba Khamenei este al doilea fiu al lui Ali Khamenei și este descris ca fiind un lider și mai radical decât tatăl său. În atacul americano-israelian care l-a vizat pe tatăl său, Ali Khamenei, au murit și mama sa, soția și un fiu. De asemenea, se presupune că și Mojtaba a fost rănit în cadrul acestui atac aerian.

Recomandările autorului:

Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu

Atac armat la sinagoga Templul Israel din Michigan, una dintre cele mai mari din SUA. Poliția este în căutarea atacatorului

Incendiu pe cel mai mare portavion american din cauze necunoscute. Cel puțin doi marinari au fost răniți

Recomandarea video

Citește și

LOTO A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
21:15
A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
FLASH NEWS Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”
20:51
Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”
ULTIMA ORĂ Atac armat la sinagoga Templul Israel din Michigan, una dintre cele mai mari din SUA. Poliția este în căutarea atacatorului
19:47
Atac armat la sinagoga Templul Israel din Michigan, una dintre cele mai mari din SUA. Poliția este în căutarea atacatorului
ULTIMA ORĂ Incendiu pe cel mai mare portavion american din cauze necunoscute. Cel puțin doi marinari au fost răniți
18:32
Incendiu pe cel mai mare portavion american din cauze necunoscute. Cel puțin doi marinari au fost răniți
FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
POLITICĂ Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
O cometă recent descoperită ar putea fi vizibilă pe cerul zilei în luna aprilie
ACTUALITATE Câte grame are un kilogram de zahăr cumpărat din magazin? ANPC a descoperit comercianți care au furat 100 de tone de zahăr, bob cu bob
21:03
Câte grame are un kilogram de zahăr cumpărat din magazin? ANPC a descoperit comercianți care au furat 100 de tone de zahăr, bob cu bob
SPORT Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu
21:03
Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu
POLITICĂ Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina
20:47
Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina
CONTROVERSĂ Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război
20:13
Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război
ACTUALITATE Peste o mie de baze sportive și tabere pentru tineret trec de la Stat în administrarea autorităților locale
20:11
Peste o mie de baze sportive și tabere pentru tineret trec de la Stat în administrarea autorităților locale
POLITICĂ Nicușor Dan anunță un parteneriat strategic cu Ucraina în energie și industrie de apărare
19:52
Nicușor Dan anunță un parteneriat strategic cu Ucraina în energie și industrie de apărare

Cele mai noi

Trimite acest link pe