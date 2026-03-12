În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram

După ce a transmis joi primul mesaj către populație, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și-a făcut și conturi pe rețelele de socializare, arată Mediafax. Pe fondul conflictului și al încercărilor serviciilor de informații de a-l localiza pe noul conducător al Iranului, Khamenei a început să utilizeze platformele X și Telegram pentru a comunica oficial.

Mojtaba Khamenei a transmis pe 12 martie primul său mesaj oficial prin intermediul acestor canale, unde a cerut închiderea tuturor bazelor americane din Orientul Mijlociu și a amenințat cu atacuri asupra acestora. Deși a fost ales ca lider suprem pe 8 martie, Khamenei nu și-a făcut încă apariția la televiziunea de stat, ci a ales în schimb ca mesajul său să fie transmis pe social media și să fie citit de prezentatorii TV. Conturile de X în arabă și farsi ale lui Mojtaba Khamenei au ajuns în câteva ore, fiecare, la peste 40.000 de urmăritori, în timp ce pe Telegram are doar 15.500.

Mojtaba Khamenei este al doilea fiu al lui Ali Khamenei și este descris ca fiind un lider și mai radical decât tatăl său. În atacul americano-israelian care l-a vizat pe tatăl său, Ali Khamenei, au murit și mama sa, soția și un fiu. De asemenea, se presupune că și Mojtaba a fost rănit în cadrul acestui atac aerian.

