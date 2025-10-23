Câți bani câștigă într-o oră un livrator kenyan. „Îmi fac casă din lemn în cel mult un an”

Salariile mai mari decât în țările de origine și stabilitatea locurilor de muncă au transformat România într-o destinație tot mai căutată pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene. Mii de bărbați din Asia și Africa au venit la noi în țară în căutarea unui trai mai bun, scrie CANCAN.RO.

Printre cei care muncesc în România sunt și numeroși tineri din Kenya, sosiți aici din dorința de a-și construi un viitor mai bun.

Cu salariul strâns la noi, unii vor să își construiască o casă în Africa, acolo unde cei mai mulți și-au lăsat familiile.

