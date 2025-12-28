Prima pagină » Actualitate » Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”

Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”

28 dec. 2025, 19:00, Actualitate
FOTO - Captură video: Facebook/DRDP Craiova

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că, din cauza condițiilor meteo, mai precis cod roșu de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă.

„Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua după îndepărtarea efectelor codului roșu, cel mai probabil, mâine, 29.12.2025, în a doua parte a zilei”, este mesajul drumarilor pentru turiști.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj au transmis că pe DN 67C Rânca este viscol extrem, astfel că nu se mai permite urcarea dinspre Novaci.

Momentan, se asigură doar coborârea autovehiculelor din stațiune, dirijat în spatele utilajelor, după ce – în cursul dimineții – Poliția a instituit un filtru la km 16 și era permis accesul doar cu tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante.

Viscolul antrenează zăpada din decor pe partea carosabilă, iar vizibilitatea este redusă pe DN 67C spre Rânca.

De asemenea, pe carosabil se formează suluri de zăpadă care îngreunează circulația, condițiile meteo fiind foarte dificile, transmite Mediafax.

