Iată câți bani câștigă o asistentă medicală în Spania în 2026. Și românii de aici pot câștiga acești bani. De altfel, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică din Spania (INE), la începutul anului 2025, în Spania erau înregistrați aproximativ 609.270 de români rezidenți. Românii formează una dintre cele mai mari comunități străine din Spania, concentrată în regiuni precum Madrid, Catalonia și Valencia.

Referitor la salariul unei asistente medicale în Spania, există diferențe considerabile în remunerarea acestor profesioniști în funcție de locul în care își desfășoară activitatea, scrie ABC.

Asistența medicală este o profesie cu un grad ridicat de vocație, care atrage mii de studenți în fiecare an.

După finalizarea cursurilor, a stagiilor clinice, a diplomei și a oricăror specializări, aspiranții la titlul de asistenți medicali trebuie să obțină certificarea oficială, să aplice pentru programul EIR (Resident Internal Nurse – Asistent Medical Intern Rezident) dacă doresc să se specializeze, să promoveze examenul de stat și să obțină un post de rezidențiat. Urmează apoi turele de noapte, îngrijirea directă a pacienților și o sarcină administrativă constantă.

Tot acest proces, pe lângă faptul că este vocațional, este solicitant și prelungit, iar aici intră în joc și salariul.

Pentru a ști salariul unei asistente medicale în Spania, este esențial de înțeles că, indiferent de comunitatea autonomă, acestea sunt clasificate în grupa de funcționari publici A2. De fapt, una dintre solicitările Consiliului General al Asistenților Medicali este ca clasificarea asistentelor medicale să fie ridicată la grupa A1 sau la o grupă A unificată.

Există diferențe salariale între aceste două grupuri. Salariul de bază anual pentru funcționarii publici A1 a fost de 18.358,98 euro, în timp ce pentru funcționarii publici A2 a fost de 16.143,90 euro. În ultimele luni, noul Statut-cadru a permis clasificarea profesională a asistentelor medicale și a fizioterapeuților în grupa A1.

După promovarea examenelor- fie că sunt specialiști sau nu – salariul lor poate varia în funcție de comunitatea autonomă în care lucrează. Acest lucru este indicat în raportul „Situația actuală și nevoia estimată de asistente medicale în Spania, 2024”.

Salarii minime pentru asistente medicale pe comunități autonome

Cantabria: 1647,94 (EG Asistență medicală primară) | 1910,88 (EG Asistență medicală primară) | 2080,88 (EG Asistență medicală specializată) | 1860,56 (EG Asistență medicală specializată)

La Rioja: 1996,21 (EG Asistență medicală primară) | 2039,85 (EG Asistență medicală primară) | 2130,54 (EG Asistență medicală specializată) | 2182,09 (EG Asistență medicală specializată)

Madrid: 2005,76 (EG Asistență medicală primară) | 2114,37 (EG Asistență medicală primară) | 2162,62 (EG Asistență medicală specializată) | 2281,09 (EG Asistență medicală specializată)

Galicia: 1804,55 (EG Asistență medicală primară) | 2174.46 (Asistență medicală primară EE) | 2168.4 (Asistență medicală specializată EG) | 2236.30 (Asistență medicală specializată EE)

Aragon: 2091,77 (EG Asistență medicală primară) | 2134,56 (EG Asistență medicală primară) | 2253,25 (EG Asistență medicală specializată) | 2307,09 (EG Asistență medicală specializată)

Castilla-La Mancha: 1806,08 (EG Asistență medicală primară) | 2065,54 (EG Asistență medicală primară) | 2326,27 (EG Asistență medicală specializată) | 2379,11 (EG Asistență medicală specializată)

Asturias: 2029,38 (EG Asistență medicală primară) | 2243,39 (EG Asistență medicală primară) | 2190,32 (EG Asistență medicală specializată) | 2260,34 (EG Asistență medicală specializată)

Extremadura: 2058,20 (EG Asistență medicală primară) | 2243,0 (EG Asistență medicală primară) | 2210,22 (EG Asistență medicală specializată) | 2262,70 (EG Asistență medicală specializată)

Comunitatea Valenciană: 2215,92 (EG Asistență medicală primară) | 2269,25 (EG Asistență medicală primară) | 2230,41 (EG Asistență medicală specializată) | 2291,47 (EG Asistență medicală specializată)

Castilla y León: 2279,38 (EG Asistență medicală primară) | 2217,71 (EG Asistență medicală primară) | 2299,14 (EG Asistență medicală specializată) | 2367,37 (EG Asistență medicală specializată)

Murcia: 2151,2 (EG Asistență medicală primară) | 2151,2 (EG Asistență medicală primară) | 2694,32 (EG Asistență medicală specializată) | 2747,08 (EG Asistență medicală specializată)

Catalonia: 2368,16 (EG Asistență medicală primară) | 2368,16 (EG Asistență medicală primară) | 2512,87 (EG Asistență medicală specializată) | 2512,87 (EG Asistență medicală specializată)

Țara Bascilor: 2495,31 (EG Asistență medicală primară) | 2613,36 (EG Asistență medicală specializată)

Andaluzia: 2541,69 (EG Asistență medicală primară) | 2682,41 (EG Asistență medicală primară) | 2583,57 (EG Asistență medicală specializată) | 2724,65 (Asistență medicală specializată EE)

Insulele Baleare: 2711,48 (Asistență medicală primară EG) | 2630,97 (Asistență medicală primară EE) | 2642,55 (Asistență medicală specializată EG) | 2770,22 (Asistență medicală specializată EE)

Ceuta și Melilla: 2812,44 (Asistență medicală primară EG) | 2854,8 (Asistență medicală primară EE) | 2953,39 (Asistență medicală specializată EG) | 3005,5 (Asistență medicală specializată EE)

Navarra: 2917,55 (Asistență medicală primară EG) | 2917,55 (Asistență medicală primară EG) | 2917,55 (Asistență medicală specializată EG) | 2917,55 (Asistență medicală specializată EE)

Insulele Canare: 2898,63 (Asistență medicală primară EG) | 3085.86 (Asistență medicală primară EE) | 3110.4 (Îngrijire specializată EG) | 3318.2 (Îngrijire specializată EE)

Aceste salarii se referă la venituri brute lunare și includ factori precum salariul de bază plus suplimentul specific destinației, plus suplimentele fixe de productivitate și cele pentru comunitățile autonome.

Câți bani câștigă o asistentă medicală în România

Potrivit noilor date, în România, un asistent medical debutant (postliceal): Câștigă un salariu de bază brut între 3.500 și 4.500 lei. Un asistent medical principal, cu vechime (gradația 5) poate ajunge la un salariu brut care depășește 8.000 lei (aproximativ 8.218 lei brut în unele grile raportate în aprilie 2026).

Ca și o medie generală, majoritatea asistenților medicali câștigă un salariu net lunar între 4.050 RON și 7.486 RON, în funcție de experiență, specialitate și sporuri.

Se adaugă și sporurile de condiții: maximale în institute de boli infecțioase sau TBC, gărzi sau indemnizații de conducere.

